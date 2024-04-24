T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 25.04.2024 00:00
ESAS NO : 2024/237 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü
ADA NO : 294
PARSEL NO : 2112 ve 2113
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/237 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2024
Basın No: ILN02020966
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