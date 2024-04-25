DENİZLİ 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

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Şevket ve Huriye oğlu, 24.05.1971 doğumlu, BAKİ DEMİRAĞ'a tüm aramalara rağmen tebliğ işlemi yapılamamıştır.

Sanık BAKİ DEMİRAĞ'a resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 11 ay hapis cezası verilmiştir. Tüm aramalara rağmen Mahkememizin 18.01.2024tarih 2022/700 Esas, 2024/97 Karar sayılı kararı sanığa tebliğ edilememiştir. İlanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra Mahkememiz kararının ilgiliye tebliğ edilmiş sayılacağını, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ile veya mahkememize gelip zabıt katibine tutanak tutturulmak koşuluyla bulunduğu yerde mahkememize eşit Asliye Ceza Mahkemelerine, Mahkememize gönderilmek üzere verilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesince incelenmek üzere istinaf edebileceği hususunun sanık BAKİ DEMİRAĞ'a ilanen tebliği rica olunur.

Basın No: ILN02021821

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