DİYARBAKIR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/780 KARAR NO : 2024/391DAVALI : MEHMET KOCABÜK

Davacı Handan KOCABÜK ile davalı Mehmet KOCABÜK arasında mahkememizde görülen Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :1-Davanın KABULÜ İLE , DİYARBAKIR ili YENİŞEHİR/DİYARBAKIR ilçesi ŞEHİTLİK ve KÖŞKLER Köyü/mahallesi Cilt No: 66, Hane no:536 , BSN:5'da nüfusa kayıtlı,05/02/1976 doğumlu,43165041396 T.C kimlik numaralı davacı HANDAN KOCABÜK ile aynı yer nüfusunda BSN:4 'de nüfusa kayıtlı, 10/07/1977doğumlu, 43168041232 T.C kimlik numaralı davalı MEHMET KOCABÜK'ün TMK 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, karar verilmiş olup, Dair, kararın gazete ilanından 1 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02022387

