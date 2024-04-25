HASTANEMİZ AYNİYAT TÜKETİM DEPOSU İÇİN 3 KALEM MALZEME ALIMI

Giriş Tarihi: 26.04.2024 00:00
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARIHastanemiz Ayniyat Tüketim Deposu İçin 3 Kalem Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/530096
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
|b) Adresi
|:
|HALASKARGAZI CADDESI ETFAL SOKAK NO: 10 34360 - ŞİŞLİ/0212
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|3735262 - 2123735284
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|a) Adı
|:
|Hastanemiz Ayniyat Tüketim Deposu İçin 3 Kalem Malzeme Alımı
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|3 Kalem Malzeme Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yerleşkeleri Ayniyat Tüketim Deposu
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yüklenici hastanemiz Ayniyat Tüketim Deposunun yazılı siparişinden (fax, mail vb.) sonra istenen miktar ve kalem malzemeleri eksiksiz olarak 5 (beş) iş günü içinde ilgili depoya teslim edilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal teslimi yapılmayacaktır. Hastanemizin stok takibi ve yönetimi açısından istenen miktar ve kaleme uyulması mecburidir. Sipariş çekilen ürünler irsaliye ile teslim edilecek, fatura idare tarafından talep edildiğinde düzenlenip getirilecektir. Kargo ile mal teslimi kabul edilmeyecektir. Yüklenici teslim ettiği tıbbi sarf malzemelerini miadı dahilinde kullanılmadığında, ileri miatlı ürünlerle değiştirecektir. Ayrıca istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir . Bu sözleşme kapsamında çekilecek sipariş (her kalem için) sayısı maksimum 8'dir.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanmış sayılır.
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|06.05.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi -Satın alma Birimi (Başhekimlik Binası 2.kat) Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad.No:1Sarıyer/İstanbul
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
Basın No: ILN02021672
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