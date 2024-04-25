T.C. BABAESKİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

DAHİLİ DAVALI ÇİĞDEM TIKNAZ ADINA ESAS NO : 2023/393 EsasDAHİLİ DAVALI :ÇİĞDEM TIKNAZ

Davacı Ömer Koç tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafında dava konusu Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, Demirkapı Köyü, 413 parsel sayılı taşınmazdaki paydaşlığın satış sureti ile giderilmesi talep edilmiştir.

Durusma Günü: 04/07/2024 günü saat: 09:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.07/03/2024

Basın No: ILN02022182

#ilan.gov.tr