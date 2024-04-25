T.C. BAKIRKÖY 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2022/215

KARAR NO : 2023/174

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 19.10.2023 tarihli kararı ile 5607 Sayılı Yasanın 3/2, 3/22 maddesi uyarınca Türk Ceza Kanununun 62/1, 52/2, 52/4, 53/1-2-3 maddeleri gereği 2 yıl 6 ay hapis cezası ve 100,00 TL. adli para cezası ile Türk Ceza Kanununun 204/1, 62/1, 53/1-2-3 maddeleri uyarınca 1 yıl 8 ay hapis cezasının 5271 Sayılı CMK 231 maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanık Mustafa ve Zeliha Asuman oğlu Bakırköy 08.12.1979 doğumlu Ahmet Tevfik ERENSAYIN hakkına karar verilmiş olup, sanığın adresine gerekçeli kararın tebliğ işlemi yapılamamıştır.

İş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarınca YURT GENELİNDE YAYIN YAPAN BİR GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılması ile 7 gün içinde yasal yola başvurmadığı takdirde kararın kesinleşeceği ve ilan masrafının sanıktan tahsil edileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24.04.2024

Basın No: ILN02022172

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