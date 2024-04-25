T.C. CEYHAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/73 Esas

İLAN

Davacı , METİN YAVUZ ile Davalı , MALİYE HAZİNESİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle; Tescili istenen davaya konu Adana ili, Ceyhan ilçesi Kurtkulağı mahallesi, 132 ada43, 46, 47 ve 49 parsel sayılı taşınmazlar ile çevrili , kanal ve yol kenarında bulunan 18.600,00 m'lik alana ilişkin tescil davası açıldığı, taşınmaza ilişkin hak iddiasında bulunan kişiler var ise ilandan itibaren 3 aylık süre içerisinde mahkememize müracaat etmeleri hususunda TMK nun 713/4 maddesi gereğince dava ilan edilmiştir.

Basın No: ILN02022364

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