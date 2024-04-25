T.C. GÜMÜŞHACIKÖY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO:2024/46

KAMULAŞTIRMA İLANI

Amasya İli Hamamözü İlçesi Yemişen Köyü Taşköprü Mevkii 111 ada, 18 parsel numaralı tarla vasıflı, Ahmet kızı Birsen Uygun, Mustafa kızı Dilek Geçit, Mustafa kızı Derya Güvenç, Mustafa oğlu Emrah Uygun, Satılmış oğlu Hüseyin Uygun, İbrahim oğlu Hasan Uygun, Satılmış oğlu Ahmet Uygun, Satılmış kızı Ferdane Bal, Satılmış kızı Güldane Yılmaz, Mahmut kızı Fatıma Bal, Mahmut kızı Şerife Gümüş, Mahmut kızı Zeynep Akça, Mahmut oğlu, Ali Uygun, Mahmut oğlu, Ali Ekber Uygun adlarına kayıtlı ve 775,4 m2'si kamulaştırılacak olan taşınmazın Amasya İl Özel İdaresi'nce Amasya İli Hamamözü İlçesi Yemişen Köyünde bulunan Samsun Kültür Varlıklarının Bölge Kurulu kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen Yemişen Köprüsünün yeterli olmaması nedeni ile ilave köprü yapılacak alını içinde kalan taşınmazın bir kısmının kamulaştırılmasına karar verilmiş olup, bedel tespiti ve Amasya İl Özel İdaresi adına tapuya tescili için, Davalılar Birsen Uygun, Dilek Geçit, Derya Güvenç, Emrah Uygun, Hüseyin Uygun, Hasan Uygun,Ahmet Uygun, Ferdane Bal, Güldane Yılmaz, Fatıma Bal, Şerife Gümüş, Zeynep Akça, Ali Uygun, Ali Ekber Uygun aleyhine açılan "kamulaştırma bedellerinin tespiti, Amasya İl Özel İdaresi adına tescili" davasının verilen tensip ara kararı gereğince; Hak sahiplerinin ve 3. kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırma iptali için İdari Yargıda ya da maddi hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı yapan Amasya İl Özel İdaresi'ne yöneltileceği, bu süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin yargılama sırasında hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Gümüşhacıköy Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya taşınmazların değerine ilişkin bütün savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02022002

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