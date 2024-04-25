T.C.İSTANBUL ANADOLU SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/09/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/09/2024 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/09/2024 - 10:20

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/10/2024 - 10:20

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri :İstanbul İl, Ataşehir İlçe, ESATPAŞA Mahalle/Köy, 2492 Ada, 44 Parsel, F Blok, 18 Nolu Bağımsız Bölümün tamamı.taşınmazın bodrum katlarında sığınak, kapalı otopark alanları v.b. gibi müştemilat alanları bulunmaktadır.Açık yüzme havuzu, süs havuzu, basket sahası, çocuk oyun alanları bulunmaktadır. Sitede 7/24 güvenlik bulunmakta olupetrafı çevrili giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanmaktadır. Birinci Kat 18 nolu dairenin; Yerinde yapılan incelemede daireye girişte hol, hole açılan içinde mutfak nişi salon, bir yatak odası, banyo ve tuvalet mahallerinden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Döşemeler ıslak zeminlerde, hol ve mutfakta karo seramik kaplama olup, salon ve odada ise parke kaplamadır. Mutfak nişinde tezgâh altı üstü dolapları, banyoda, klozet, lavabo ve duşakabin vardır.Daire net 43m2 brüt 52m2 yüzölçümlüdür.Bina vasatın üzerinde malzeme ve işçilikte inşa edilmiş olup bina bakımlı durumdadır. Binada su, elektrik, kalorifer ve asansör tesisatları vardır. Dairelerin ısınma merkezi sistem ile sağlanmaktadır. Bina her türlü belediye hizmetlerinden istifade eder konumda olup ulaşımı kolaydır.Adresi : İstanbul İl, Ataşehir İlçe, Esatpaşa Mah., İbrahim Müteferrika Cad., No:22-24 F Blok, Daire 18 Ataşehir / İSTANBULYüzölçümü : 43 m2Arsa Payı : 947048/464817600İmar Durumu :Ataşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 18.10.2023 tarih ve E::99148768-115.02.02.03-7145 sayılı imar durumu yazısında; Ataşehir İlçesi, Esatpaşa Mahallesi, 2492 ada, 44 parsel sayılı taşınmazın "1/1000 ölçekli, 30.11.2022 T.T'liÖrnek Esatpaşa, ve Fetih Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planında Taks: Yönetmelik, Kaks:2,50; Yençok:8 kat ayrık nizam yapılanma şartlarında Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.Kıymeti : 3.653.520,00 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

24/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02022411

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