T.C.

TÜRKELİ İCRA DAİRESİ

2023/41 TLMT.

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2024 - 13:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2024 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2024 - 13:30

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:Sinop İl, Türkeli İlçe, GEMİYANI Mevkii, 220 Ada, 9 Parsel, 5 Nolu Bağımsız Bölüm Türkeli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03.02.2020 tarih ve 15789076-045.02-248 sayılı yazıları eki imar planında Belediye Hizmet Alanı ve yol olarak düzenlenmiştir.(Bitişik nizam 5 kata tahsisli)Parsel üzerinde bodrum+zemin+1.kat+2.kat+3.kat+4.kattanoluşan 6 katlı bina mevcuttur. Bina tamamen tamamlanmış oturabilir meskendir. Kaloriferli ve asansörlüdür.Dış cephe mantaloma kaplı çatısı örtülüdür.Merdivenler mermer korkuluklar aleminyum döşemedir.Bina 2-3 yaşlarında olduğu belirlenmiştir. Dava konusu taşınmaz bu binanın zemin katında yer alan 3 nolu bağımsız bölümdür.3 nolu Bağımsız bölümün giriş kapısı çelik kapıdır. İç kapılar panael,camlar pvc doğramadır.Yerler laminant parke kaplamadır.Tuvalet banyo duvarlar ve yerler kalebodur seramik döşeme olup duşakabin mevcuttur.Mutfak tezgahı granit, duvarları seramik dolaplar suntalamdır.Duvarlar sıvalı boyalı olup kartonpiyerle çevrilidir.Mesken olarak kullanılmaktadır.1.Balkon 9,26m2+2.Balkon 3,18m2+koridor12,37m2+salon 22,76m2+wc 1,25m2 +banyo 4,33m2+ebeveyn banyosu 1,56m2+mutfak 12,41m2+1.oda 13,70m2+ 2. oda 11,74m2+ 3. oda 14,26 m2 olmak üzere 106,82 m2 net kullanımlı 3+1 konumludur.İlçe merkezine yaklaşık 700 m, Cumhuriyet İlköğretim Okuluna 230m , otogara 400m,Sağlık Ocağına 590m , Belediyeye 584 m,pazar yerine 450 m ve denize 40 m mesafededir.Taşınmaz üzerinde mükellefiyet (intifa,irtifak geçit,kira,hayat bakım şufa,kamulaştırma vs.) varsa, değeri artıran veya azaltan herhangi bir mükellefiyet bulunmamaktadır.Sinop İli Türkeli İlçesi Gemiyanı Mahallesi Mimar Sinan Sokak Haşim Özdemir Apt. B Blok No:13/1 Kat 1 Daire 3 Türkeli / SİNOP106,82 m2Yok2.061.000,00 TL%1Tapu kaydındaki gibidir. Artırma Bilgileri

22/04/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02022185

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