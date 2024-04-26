BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/18 Esas

DAVALI :ABDULLAH RASLAN

Davalılardan Abdullah Raslan'ın tebliğe sarih açık adreslerinin tespit edilememiş olması dolayısıyla, bu davalının adresinin meçhuliyetine karar verilipdava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebligat yapılmasına karar verildiğinden,;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle;

Davalı şirket müdürlerinin gerçekleştirmiş oldukları eylemler nedeniyle Rawda İnşaat Emlak İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne (Vergi Kimlik No: 7340803448) verdikleri zararların davalılardan tahsil edilerek şirkete ödenmesine, şirkete ait 21 adet taşınmazın ve 34NF2973 ve 34NF8176 plakalı araçların satışından elde edilen paranın ve yine 17.15.2017 tarihli danışmanlık sözleşmesi ile verilen danışmanlık hizmetinin karşılığında şirkete ödenen 731.029,36 ABD dolarının şirket hesaplarında mevcut olmadığını, işbu taşınmazların ve araçların satışından ve yine danışmanlık hizmetinden elde edilen paranın davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek şirkete ödenmesini, şirket müdürlerinin muvazaalı işlemleri ve şirket genel kurulunun onayı alınmadan Malik RASLAN ve oğlu Muhammed RASLAN adına kayıtlı bazı taşınmazların tapu kaydının iptal edilerek şirket adına tescilini, mümkün olmaması halinde ise davalı şirket müdürleri, yetkilerini kötüye kullanarak genel kurulun onayı alınmaksızın şirkete ait gayrimenkulleri şirket müdürü Malik RASLAN ve oğlu Muhammed RASLAN adına muvazaalı olarak tapuda tescil edilen taşınmazların şirket adına yeniden tescilini, bu taleplerinin herhangi bir ihtimalde mümkün olmaması halinde ise taşınmazların gerçek değerinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsil edilerek şirkete ödenmesini, Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2023/52 Değişik İş kararıyla verilen ihtiyati tedbir kararının işbu huzurdaki davalar kesinleşinceye kadar devamına karar verilmesini talep etmiştir. Mahkememizin 2024/18 esas sayılı, 03/04/2024 tarihli duruşma zaptı uyarınca;

Duruşmanın 03/07/2024 günü saat 09:55 bırakılmasına oy birliğiyle karar verildiği,

7201 sayılı Tebligat Kanunun 31.maddesine göre ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.16/04/2024

Basın No: ILN02022832

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