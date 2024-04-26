T.C. ANKARA 17. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/664

Davacı Seyhan Taşçı ile 33124279618 TC kimlik numaralı davalı Sadık Şahin arasında mahkememizde görülmekte olan Katılım Nafakası davası nedeniyle; mahkememizin 16/04/2024 tarihli duruşmasında, davalıya duruşma zaptı ve tahkikat duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine karar verilmiş olup, GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

1-Ön inceleme aşaması tamamlanmış olmakla tahkikat aşamasına geçilmesine,

Tahkikat sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği, HMK'nun 150 madde hükmü saklı kalmak kaydı ile tarafların yokluğunda yapılacak sözlü yargılamada hüküm verileceğinin taraf vekillerine ihtarına (ihtarat yapıldı)

2-Davalıya duruşma zaptı ile tahkikat duruşma gününü bildirir davetiyenin ilanen tebliğine, masrafının RESEN karşılanmasına,

Bu nedenle duruşmanın 03/10/2024 günü saat 11:20 bırakılmasına karar verilmiş olup,

Geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilmeyeceği 150. madde hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği,

Tebligat kanununun 31.maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra duruşma zaptı ve tahkikat duruşma günü bildirir davetiyenin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02022415

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