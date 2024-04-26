T.C. BAKIRKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/4 Tereke

ERZİNCAN ili, REFAHİYE ilçesi, RESULLAR mah/köy 111 Cilt, 36 hane numara sırasında nüfusa kayıtlı, Dursun ve Esma'dan olma, son ikamet adresi Hürriyet Mahallesi, Birlik 1 Sokak, No:30 İç Kapı No:4 Bahçelievler/İSTANBUL olan 19/07/2021 tarihinde vefat eden Erol GÜVEN (T.C.41986148102)'in terekesinin en yakın yasal mirasçıları tarafından reddedilmiş olduğundan tereke tasfiye memuru Av.Utku Keleşoğlu tarafından defteri tutulan malların bedellerinin tasfiye giderlerini ancak karşılayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir. Bu nedenle alacaklıların bu ilanın askı tarihinden itibaren bir ay içinde tasfiyenin açılış tarihi olan 05/10/2022 tarihi itibari ile muristen olan alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birinin 5.000,00 TL giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İİK.'nun 218 - 220.maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur.22/12/2022

Basın No: ILN02023111

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