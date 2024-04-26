T.C. İSTANBUL 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/240 Esas

Dosyamız davalılarından 40348834554 T.C. Kimlik Numaralı NADİNE ARDIÇ, 40405832646 T.C. Kimlik Numaralı MURAT ARDIÇ ve 40360834198 T.C. Kimlik Numaralı ALAİN OHANES ARDIÇ 'ın adreslerinin meçhul bulunduğu anlaşıldığından, adı geçen davalılara tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesi ve tensip zaptı iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra başlamak üzere, 2 haftalık kesin sürede davaya cevaplarınızı, itirazlarınızı ve delillerinizi HMK 126 maddesi gereği davacı sayısı kadar suretleri ile mahkemeye ibraz etmeniz, cevap vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız Tebligat Kanunu 28. maddesi gereği ilan olunur.

Basın No: ILN02022595

#ilan.gov.tr