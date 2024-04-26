T.C. NUSAYBİN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN (AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2021/562 Esas DAVALI : SADOKAT FAYZULLAEVA -99521518088Davacı MAHİR İLBAŞ ile Davalı SADOKAT FAYZULLAEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce tüm araştırmalara rağmen davalı SADOKAT FAYZULLAEVA'nın tebligata yarar açık adresinin bulunamadığı, davalının adresinin meçhul olması sebebiyle tebligat kanunu 29. Madde gereğince dava dilekçesi ve tensip zaptının davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

HMK 126-127-128-129 md uyarınca 2 hafta içinde cevap dilekçesi-ilk itirazlar-deliller- delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmeniz, delil olarak gösterilen mevcut belgeleri dilekçeye eklemeniz, başka yerden getirilecek belge/dosyalar için gerekli açıklamayı yapmanız, aksi takdirde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaları inkar etmiş sayılacağınız, HMK'nun 131-117-140/5 maddeleri gereğince ileri sürülmeyen ilk itirazların dinlenilmeyeceği, sunulmayan/başka yerden getirilecek belgelerin bildirilmemesi halinde bu delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınızı hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın No: ILN02022834

#ilan.gov.tr