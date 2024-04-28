T.C. CEYHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2021/24 Tereke

Davacı tarafından aleyhinize açılan dava konusu On adet 5 TL, beş adet 10 TL, 5 adet 20 TL, bir adet 50 TL, bir adet 100 TL olmak üzere toplamda 350 TL para tereke eşyası üzerindeki Tereke (Tereke- C.Sav. Teslim İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonucunda verilen ara karar gereği Adana ili Ceyhan İlçesi, Mercimek Mah/Köyü, Cilt No:74, Hane No:312'de nüfusa kayıtlı Duran ve Hatun'dan olma Ceyhan 25/07/1994 d.lu 11170322434 T.C. kimlik numaralı Süleyman Emre BAT'a ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

Mahkememizce dava dilekçesinde tespit edilebilen sisteme kayıtlı adreslerinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış ancak tebliğin yapılamadığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığındandava dilekçesi ve duruşma gününün 22/03/2024 tarihli celsede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 15/05/2024 günü saat: 10:40'da duruşmada Müteveffadan intikal eden terekeyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi takdirde müteveffadan intikal eden tereke maddi değere haiz değil ise imha edileceği, maddi değere haiz ise hazineye irat kaydedileceği, yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02023034

#ilan.gov.tr