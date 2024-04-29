T.C. ANDIRIN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Giriş Tarihi: 30.04.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 00:06
ESAS NO : 2024/58 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davaya konu edilen Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi,Gökçeli Mahallesi, 120 ada 14 parsel sayılı taşınmazın davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememizin 2024/58 Esas sayılı dosyası ile dava açıldığı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10.maddesinin 4. Bendi uyarınca ilan olunur.
Basın No: ILN02021286
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