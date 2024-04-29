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Giriş Tarihi: 30.04.2024 00:00

T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/235 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Osmaniye ili Kadirli ilçesi Avluk (Koçlu) Köyü
ADA NO : 294
PARSEL NO : 2129
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : DSİ Genel Müdürlüğü
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Osmaniye Kadirli Savrun Barajı Projesi
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/235 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18/04/2024

Basın No: ILN02023115

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T.C. KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
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