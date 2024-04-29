T.C. Kahramankazan SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/913

DAVALILAR : HAVVA ÇAKMAK, ÜMRAN POLAT VE ANAKIZ ÇAKMAK Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;Mahkememizce davalılar Havva Çakmak, Ümran Polat ve Anakız Çakmak hakkında kolluk araştırması sonuçsuz kaldığı gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 07/05/2024 günü saat: 09:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02024187

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