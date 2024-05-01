KOCAELİ 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/610 Esas

Davacı , ŞENOL DEMİRBAŞ ileDavalı , EROL DEMİRBAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) davası nedeniyle; Sakarya BAM 7.Hukuk dairesinin 18/04/2024 tarihlikarar ilamı ile;Kocaeli Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 24646 numaralı sicil esasında kayıtlı bulunan Es Endüstriyel Yapı Malzemeleri ve İnşaat Turizm Madencilik Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi'ne onay ve denetim kayyımı olarak; Doçent Dr. Nevran KARACA'nın (T.C. No: 15506265662 - Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi) atanmasına,

-Şirketin; Vergi Dairesi, SGK. ödemeleri, yapılacak iş/işlemleri ile işçi ücretlerinin banka veya PTT aracılığıyla ödemesi işlemlerinin denetim ve onay kayyımının, denetim ve onaylama yetkisinin kapsamı dışında bırakılmasına,

-Şirket müdürüne, şirketin olağan ve periyodik işlemleri için 10.000.000,00 (on milyon) TL'ye kadar kayyım onayı almaksızın harcama yetkisi verilmesine; yapılacak harcamalar bu miktara ulaştıktan sonra dört (4) gün içerisinde kayyım onayına sunulmasına ve bu harcamalara ilişkin olarak kayyım onayı alınmaksızın şirket müdürünce bu yetkinin yeniden kullanılmamasına,

-Kayyım göreve başladıktan sonra (1) ay içerisinde ve gerek gördüğünde derhal ve ayrıca, geçici vergi dönemleri itibariyle vergi idaresine verilen kayıtlar da değerlendirilerek kayyım raporlarının dosyaya sunmasına;

-Kayyımın onay görevini yaparken, ortakların hak ve menfaati ile şirket menfaatlerinin gözetilmesine,

-Fazlaya ilişkin istemin REDDİNE,

karar verildiği ilan olunur. 12/10/2023

Basın No: ILN02025431

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