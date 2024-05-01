T.C. HAYRABOLU İCRA DAİRESİ

T.C.HAYRABOLUİCRA DAİRESİ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2024 - 10:12 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2024 - 10:12

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2024 - 10:12

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalaraadresi üzerindensayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.Özellikleri : Tekirdağ İl, Hayrabolu İlçe, TEMREZLİ Mahalle, kavakdere Mevkii, 305 Parsel, 3 katlı çerçeveli sistem apartman vasıflı tam hisseli taşınmaz.Adresi : Temrezli Mahallesi Kocatepe Caddesi No:2 Hayrabolu / TEKİRDAĞYüzölçümü : 18.400 m2Kıymeti : 4.192.045,03 TLKDV Oranı : %20Kaydındaki Şerhler:Tapudaki gibidir ;Aile konutudur. Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır.

30/04/2024(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02025338

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