T.C. İSTANBUL ANADOLU 62. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2023/659 Esas

KARAR NO : 2024/159

Güveni Kötüye Kullanma suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/02/2024 tarihli ilamı ile 155/1 maddesi gereğince 3360 TL ADLİ PARA, 2480 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Osman ve Nurdane oğlu, 04/06/1981 doğumlu, İstanbul, Beşiktaş, Etiler mah/köy nüfusuna kayıtlı TUNAY GÜLER tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 50.000 Üstü ve Genel Kategoride yer alan bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 29.04.2024

Basın No: ILN02025643

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