T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/131-132-135-136-141-146-147-149-150-152-153-155-159-162-166-169-172-176-179-182-183-184-186-195-197-203

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları ve tarafları yazılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarında;

Aşağıda esas numarası , tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazlarınbelirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10 maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TEDAŞ Genel Müdürlüğüadına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına İmranlı Ziraat Bankası Şubesineyatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 07/05/2024 günü saat 09.00'dan itibaren İmranlı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığındanaynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

1-2023/131 Esas-Tapu Kaydı :Sivas İli,İmranlı İlçesi Söğütlü-Gelenli Köyü 101 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazın 6,76 m2lik pilon yeri ve 1068,08 m² lik kısmıDavalılar- ARİFE UÇAR BAHRİYE ALBAYRAK DURSUN DÖNMEZ ERCAN DÖNMEZ ERKAN BÜYÜK EROL BÜYÜK FATMA DÖNMEZ GÜLLÜ GENEL HANIM DÖNMEZ HEDİYE KARAÇAYIR HÜSEYİN BÜYÜK NURETTİN BÜYÜK NURFİYE CANBULAT ÖZCAN DÖNMEZ PERİHAN AKGÜL SADET KILINÇ SEDEF YAMAN SEVGİ DÖNMEZ SÜLEYMAN DÖNMEZ TİMUR BÜYÜK VEDAT DÖNMEZ ZEKİYE DENİZ ZEKİYE DÖNMEZ

2-2023/132 Esas-Tapu Kaydı : Sivas ili İmranlı ilçesi, Söğütlü-Gelenli köyü 104 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın36,48 m2 lik irtifak alanı kısmı Davalılar- ALİ AKTAŞ AYDIN DOĞAN AYHAN AKTAŞ CEVAHİR DOĞANÇİÇEK ÜSTÜNDAĞ ELİF KOÇAK ERDAL AKTAŞ FİRDEVS AKTAŞ- GÖHER AKTAŞ GÜLLÜ AKTAŞ GÜLLÜZAR AKTAŞ GÜLTEN DOĞAN GÜLTEN KARATAŞ GÜLZADE AKTAŞ HASAN AKTAŞ İSMAİL AKTAŞ KEMAL AKTAŞ KENAN AKTAŞ MELEK YILDIRIM NAZİRE AKTAŞ NURHAN AKTAŞ ÖZGÜL AKTAŞ- SEBAHATTİN DOĞAN YOSMA DOĞAN ZİYA AKTAŞ

3-2023/135 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi,BulgurlukKöyü 121 ada 24 parselde kayıtlı taşınmazın6,76 m2 lik pilon yerinin ve 508,72 m2 lik irtifak alanı kısmı, Davalılar BAYRAM KOÇ DİLEK İLGÜN FADİME ÖZTÜRK HASAN İLGÜN KENAN İLGÜN KENAN KOÇ KIYMET İLGÜN MAHMUT İLGÜN MÜSLÜM İLGÜN NACİYE İLGÜN NURİYE İLGÜN ÖZCAN İLGÜN ÖZGÜL AKAY ÖZLEM ORTAKLAR ÖZNUR İLGÜN SUZAN KOÇ ZEYNEP TAÇYILDIZ

4-2023/136 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi Bulgurluk köyü121 ada 28 parselde kayıtlı taşınmazın51,55 m2 lik irtifak alanı , Davalılar DURSUN DÖNEN GÖKSEL SARIKAYA GÜRSEL SARIKAYA HASAN İLGÜN MAHMUT İLGÜN MÜSLÜM İLGÜN NİHAT AKMAZ NURİYE İLGÜN RÜSTEM İLGÜN SAFFET SARIKAYAŞENGÜL ÇAKMAKLI ŞENOL DÖNEN YÜKSEL SARIKAYAZEYNEP TAÇYILDIZ

5-2023/141 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi, Eskidere-Alanyurt Köyü101 ada 39 parsel kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 lik pilon yerinin ve 721,13 m2 likirtifak alanının , Davalılar EMEL YİLDİRİM GÜLÜZAR YILDIRIM

6-2023/146 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 101 ada, 6 parsel kayıtlı taşınmazın1580,16 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ALİ EKBER ÜNAL ALİ HAYDAR ŞİMŞEK ALTUN GENÇ AYNUR AKTAŞ-32669266640 BATTAL GAZİ ÜNAL CEVAHİR KARACA ÇİÇEK KELEŞ ÇİĞDEM ÇİÇEKVERDİ DOĞAN ŞAHİN- DÜNYA ÜNAL- ELİF ŞİMŞEK-ELMAS ÇELİK-EMİR DURMAZ-ERDOĞAN DURMAZ- FİRAZ DURMAZ-GÜLLÜ ÇİÇEKVERDİ-GÜLPERİ ŞİMŞEK GÜLPERİ YILDIZ- GÜLTAZE TUNA-HATİCE MARKLEN-HAYRETTİN ŞİMŞEK-HÜSNİYE OLGUN-İSMAİL ŞAHİN-KUDRET ŞİMŞEK-KUDRET UĞURLU- MELEK AYGÜN-NAREN ŞİMŞEK-ÖZLEM ÜNAL-PERİZE ÇETİN- REMZİ KARAKUŞ-RUKİYE AKTAŞ- SAADET YALÇIN-SENEM ÜNAL-SİNAN KARAKUŞ-SUNA ZENGİN-ŞEHRİBAN DURMAZ-ŞEVKİ KARAKUŞ-ŞÜKRÜ ASLAN-ZAHİDE ÇAK-ZAHİDE SEZER

7-2023/147 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Eskidere-Alanyurt Köyü 103 ada, 27 parsel kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 pilon yeri, 1577,56 m2 irtifak alanı, DAVALILAR AHMET ALKAN-BADEGÜL ÇALIŞKAN-FATMA BOZKURT-GÜLSADE KOÇ-HALİL KARTAL-MEHMET YILAN-MERYEM ALTAY-NECLA AYVAZ-NEŞET YILAN-NİMET TANRIKULU- SONGÜL CEYLAN-SUNAY KARTAL-UMUT GÜNGÜL ÇETİNKAYA-YALÇIN GÜNGÜL-YURDAGÜL KARTAL

8-2023/149 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 104 ada, 1 parsel kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 lik pilon alanı ve 1004,61 m2 lik irtifak alanı, CENGİZ ŞAHİN-GÜNEŞ ÖZER-MEHTAP ŞAHİN-MELEK ŞAHİN-MURAT ŞAHİN-SEYDİHAN ŞAHİN-TEYFİYE ŞAHİN-UMUT ŞAHİN-YADİĞAR ŞAHİN

9-2023/150 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Yenimahalle köyü, 158 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın 4,08 m2 lik pilon yerinin ve 760,30 m2 lik irtifak alanı -DAVALILAR ALAN ÇALIŞKAN-ARİF ÇALIŞKAN-BEDRETTİN ÇALIŞKAN-CENGİZ ÇALIŞKAN-CEZMİ ÇALIŞKAN-ELİF ÇALIŞKAN-GÜLLÜ ALAN-HAKAN ÇALIŞKAN-MERYEM ÇELİK-NECLA ACAR-NURİYE NAZLI ÇALIŞKAN-OĞUZ ÇALIŞKAN-PERİHAN ÇALIŞKAN-RAHMİ ÇALIŞKAN-SEÇİM ÇALIŞKAN-SEHEL DİLLİ-SELMA KURTULMUŞ-SERAP ÇALIŞKAN-SERMİN ÇALIŞKAN-SEVDA ÇALIŞKAN-SEVGİ ÇALIŞKAN-SEVİL BOZDEMİR-VELİ ÇALIŞKAN-YAŞAR ÇALIŞKAN

10-2023/152 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 104 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmazın 9,25 m2lik pilon yeri, 1802,20 m2 likirtifak alanı, DAVALILAR ALİ ÇELİK

11-2023/153 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Bulgurluk köyü, 119 ada 10 parselde kayıtlı taşınmazın 0,04 m2 lik pilon yerinin ve 47,68 m2 irtifak alanı, DAVALILAR DURSUN DÖNEN-ESMA ÖRNEK-GÖKSEL SARIKAYA-GÜRSEL SARIKAYA-HASAN İLGÜN-MAHMUT İLGÜN-MÜSLÜM İLGÜN-NİHAT AKMAZ-NURİYE İLGÜN-SAFFET SARIKAYA-ŞENGÜL ÇAKMAKLI-ŞENOL DÖNEN-YÜKSEL SARIKAYA-ZEYNEP TAÇYILDIZ

12-2023/155 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 104 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın 11,17 m2 lik pilon yerinin ve 3326,68 m2irtifak alanı, DAVALILAR AYGÜL ÇELİK-AYHAN ÇELİK-ELMAS ÇELİK-ERGİN ÇELİK-ERTUL ÇELİK-FİLİZ KOS-GÖNÜL ÇELİK-MUNZUR ÇELİK-OLCAY ÇELİK-ŞENGÜL ÇELİK

13-2023/159 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Eskidere-Alanyurt köyü, 103 ada, 31 parselde kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 lik pilon yerinin 995,25 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ALİ DEMİR KAYA-ARZU KAYA-MAVİŞ-AYHAN KAYA-AYNUR KAYA-AYNUR SARI-AYSEL KAYA-AYSEL KAYA-CEMALETTİN KAYA-CEMİL KAYA-EMİRHAN KAYA-ERGİN KAYA-GAZEL ALBAYRAK-GÜNAY KAYA YURDAKUL-HAYRETTİN KAYA-HÜSEYİN KAYA-İBRAHİM KAYA-METİN KAYA-METİN KAYA-NACAR KAYA-NAZİFE ÇALIŞKAN-NURALİ KAYA-ORHAN KAYA-OZAN KAYA-PERİHAN SOLBUDAK-REMZİ KAYA-SAKİNE KAYA-SIRMA DİNÇER-SONGÜL KAYA-SOSUN YEŞİLYURT-ŞEREF KAYA-YETER KAYA-ZEBİDE OLGUN

14-2023/162 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Eskidere-Alanyurt köyü, 101 ada, 36 parselde kayıtlı taşınmazın, 46,28 m2 irtifak alanı, DAVALI ALİ HAYDAR ŞİMŞEK-CELAL MERAL-CEMAL MERAL-CEMİL FİDAN-ESMA BÜLBÜL-HARBİYE KILIÇ-HASAN HÜSEYİN ŞİMŞEK-HEDİYE FİDAN-HÜSEYİN FİDAN-KAMURAN MERAL-KEMAL MERAL-MEHMET FİDAN-NURİYE AĞDAŞ-RUKİYE YILDIRIM-SAİT FİDAN

15-2023/166 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 107 ada,25 parselde kayıtlı taşınmazın 246,14 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ARİFE UÇAR-BAHRİYE ALBAYRAK-DURSUN DÖNMEZ-ERCAN DÖNMEZ-ERKAN BÜYÜK-EROL BÜYÜK-FATMA DÖNMEZGÜLLÜ GENEL-HANIM DÖNMEZ-HEDİYE KARAÇAYIR- HÜSEYİN BÜYÜK-NURETTİN BÜYÜK-NURFİYE CANBULAT-ÖZCAN DÖNMEZ-PERİHAN AKGÜL-SADET KILINÇ-SEDEF YAMAN-SEVGİ DÖNMEZ-SÜLEYMAN DÖNMEZ-TİMUR BÜYÜK-VEDAT DÖNMEZ-ZEKİYE DENİZ- ZEKİYE DÖNMEZ

16-2023/169 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Çukuryurt köyü, 124 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 8,15 m2 lik pilon yerinin ve 577,58 m2 irtifak alanı, DAVALILAR CEMİLE ÖZTÜRK-HELMİ ÖZTÜRK-İMREN ALKAN-YADİGAR ZORLU-YILMAZ ÖZTÜRK

17-2023/172 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 127 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın 135,43 m2 irtifak alanı, DAVALILAR DURMUŞ GEÇER-DURSUN GEÇER-4HEDİYE GEÇER-HİKMET GEÇER-İSMET GEÇER-NERMAN KARABULUT-ŞEVKET GEÇER

18-2023/176 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 108 ada, 14 parselde kayıtlı taşınmazın 420,21 m2 irtifak alanı, DAVALILAR MUSTAFA DOĞAN

19-2023/179 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü 104 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın 9,25 m2 lik pilon yerinin ve 3244,90 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ALİ AKTAŞ-ALİRIZA TAN AYDIN AKTAŞ-BÜLENT AKTAŞ-CAHİT AKTAŞ-DİLEM TAN-ELİF DOĞAN-FEYZULLAH ATMACA-GÜLCAN COŞKUN-GÜLSEN ATMACA-GÜLTEN ATMACA-GÜLZADE ÖZDEMİR-GÜNGÖR ATMACA-HAMDİ AKTAŞ-HASAN AKTAŞ-HASAN ATMACA-KADRİYE ÇİFTCİ- KADRİYE KARAKUZU-LÜTFİYE KARAKUŞ-MEHMET AKTAŞ-MELEK AYKANAT-METİN AKTAŞ-MİHRİCAN ÇELİK-MUSTAFA AKTAŞ-MUSTAFA ATMACA- MÜNEVVER AKTAŞ-NAZİRE DAŞ-NEZAHAT AKTAŞ-NUR AKTAŞ-NURETTİN AKTAŞ-PINAR TAYRANOĞLU-RABİYE AKTAŞ-REMZİ ATMACA-SARE BULUT-SEDEF TAN-SELDA AKTAŞ-SEMA GÜL-SONER AKTAŞ-SULTAN EKEN-YUSUF ATMACA-ZARİFE KOYUNCU-ZEYNEP AĞTAŞ

20-2023/182 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Bulgurluk köyü, 122 ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 lik pilon yerinin ve 670,35 m2 likirtifak alanı, DAVALILAR ALİYE KORKMAZ-ALTUN ASLAN-ÖNER KORKMAZ-SEBİYA YILDIZ-SEVİM YILDIZ-SONER KORKMAZ-SONGÜL GÖZEL-ŞENER KORKMAZ-ŞENGÜL ÇELİK- ZEYNEP GEÇER

21-2023/183 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Bulgurluk köyü, 122 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 13,09 m2 lik pilon yeri, 2823,50 m2 irtifak alanı, DAVALI RUKİYE SEZGİN-SOSUN ÜSTÜNDAĞ

22-2023/184 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 107 ada, 15 parselde kayıtlı taşınmazın 6,25 m2 lik pilon yeri, 55,84 m2 irtifak alanı, DAVALILAR FERHAT AKGÜL-HATİCE AKGÜL-MURAT AKGÜL-VEDAT AKGÜL

23-2023/186 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 107 ada, 26 parselde kayıtlı taşınmazın 833,08 m2 irtifak alanı, DAVALILAR - ARİFE UÇAR- BAHRİYE ALBAYRAK-DURSUN DÖNMEZ-ERCAN DÖNMEZ-ERKAN BÜYÜK-EROL BÜYÜK-FATMA DÖNMEZ-GÜLLÜ GENEL-HANIM DÖNMEZ-HEDİYE KARAÇAYIR-HÜSEYİN BÜYÜK-NURETTİN BÜYÜK-NURFİYE CANBULAT-ÖZCAN DÖNMEZ-PERİHAN AKGÜL- SADET KILINÇ-SEDEF YAMAN-SEVGİ DÖNMEZ-SÜLEYMAN DÖNMEZ-TİMUR BÜYÜK-VEDAT DÖNMEZ- ZEKİYE DENİZ-ZEKİYE DÖNMEZ

24-2023/195 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü 104 ada, 87 parselde kayıtlı taşınmazın 395,55 m2 irtifak alanı, DAVALILAR MUSTAFA DOĞAN

25-2023/197 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Eskidere-Alanyurt köyü, 103 ada, 30 parselde kayıtlı taşınmazın, 4,84 m2 lik pilon yeri, 1039,87 m2 likirtifak alanı, DAVALILAR ALİ DEMİR KAYA-ARZU KAYA-MAVİŞ-AYHAN KAYA-AYNUR KAYA-AYNUR SARI-AYSEL KAYA-AYSEL KAYA-CEMALETTİN KAYA-CEMİL KAYA-EMİRHAN KAYA- ERGİN KAYA-GAZEL ALBAYRAK-GÜNAY KAYA YURDAKUL- HAYRETTİN KAYA-HÜSEYİN KAYA-İBRAHİM KAYA-METİN KAYA-METİN KAYA-NACAR KAYA-NAZİFE ÇALIŞKAN-NURALİ KAYA-ORHAN KAYA-OZAN KAYA-PERİHAN SOLBUDAK-REMZİ KAYA-SAKİNE KAYA- SIRMA DİNÇER- SONGÜL KAYA- SOSUN YEŞİLYURT-ŞEREF KAYA-YETER KAYA-ZEBİDE OLGUN

26-2023/203 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Bulgurluk köyü, 114 ada, 6 parselde kayıtlı taşınmazın 0,14 m2 lik pilon yeri, 627,69 m2 irtifak alanı, DAVALI ABBAS ARSLAN-ALİ RIZA ÇELEBİ-ALTUN DURMAZ-BİNALİ ARSLAN-CEMAL ARSLAN-DURSUN BATUR-ERDOĞAN BATUR-HAKİMİYE GÜNGÖR-HANIM DÜZGÜN- HASAN ARSLAN-İRFAN BATUR-MAHBULE ARSLAN-MAKBULE DİLEK-MERAL ALKAN-MUSTAFA BATUR-NACAR ÇELEBİ-NURALİ ARSLAN-RAHİME ARSLAN-SEBİR KURU-SOSUN ÖZTÜRK-ŞAHANIM ÜSTÜNDAĞ-ŞEHRİBAN YILDIRIM-ŞENER ARSLAN-ŞEVKET ARSLAN- ZİYA ÇELEBİ

Basın No: ILN02026458

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