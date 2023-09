T.C. İMRANLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2023/67-106-107-93-86-110-121-53-113-73-127-64-115-81-74-45-103-96-80-94-98-102-118-47-48-78

Davacı TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine açılan ve aşağıda esas numaraları ve tarafları yazılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davalarında;

Aşağıda esas numarası , tapu kaydı ve malikleri yazılı bulunan taşınmazlarınbelirtilen kısımlarının 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 10 maddesi uyarınca kamulaştırılmasına karar verildiğinden, taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumet TEDAŞ Genel Müdürlüğüadına yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına İmranlı Ziraat Bankası Şubesineyatırılacaktır. Aşağıda esas numarası yazılı davaların duruşması 19/01/2024 günü saat 09.00'dan itibaren İmranlı Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak, davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil etmesi, aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşmasağlanamadığındanaynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.

1-2023/107 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi, Boğazören Köyü 141 ada 60 parsel kayıtlı taşınmazın 4.41 m2 lik pilon yeri ve 1090.30 m2 lik irtifak alanı, Davalılar- AYSEL MERAL-ERGİN DENİZ-EROL DENİZ- ERTUĞRUL DENİZ- GÜLÜMSER YEŞİL-HEDİYE ACAR- KENAN DENİZ- PERİHAN GÜRLER- SİNEM TURSUN-- YENGİN DENİZ- YILDIZ SEZGİN- YILMAZ DENİZ- ZELİHA CAN- ZEYNEP DENİZ

2-2023/86 Esas-Tapu Kaydı :Sivas İli,İmranlı İlçesi Boğazören Köyü 141 ada 61parselde kayıtlı taşınmazın 214,47 m² lik kısmıDavalılar-ERDAL DENİZ-ERDEM DENİZ-ERHAN DENİZ-ERKAN DENİZ-ETEM DENİZ-HAYRİ NİSA FİDAN-SENEM DENİZ

3-2023/53 Esas-Tapu Kaydı : Sivas ili İmranlı ilçesi, Boğazörenköyü 142 ada, 37 parselde kayıtlı taşınmazın298.03 m2 lik irtifak alanı kısmı Davalılar- ABBAS ÇAKMAK-AYHAN ÇAKMAK-DOĞAN ÇAKMAK-İSKENDER ÇAKMAK

4-2023/78 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi,BoğazörenKöyü 145 ada 7 parselde kayıtlı taşınmazın4,41m²lik pilon yeri kısmı , 582.28 m2 lik irtifak alanı kısmı, Davalılar BELGİN AKGÜN-CAFER AKGÜN-CANAN ERİCE-MUSTAFA AKGÜN-ZEYNEP AKGÜN

5-2023/93 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi Boğazören köyü142 ada 82 parselde kayıtlı taşınmazın4.00 M2lik pilon yeri, 1.209,44 m2 lik irtifak alanı , Davalılar MAHMUT FİDAN-NESİMİ FİDAN-RUKİYE FİDAN

6-2023/110 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi, Çukuryurt Köyü126ada 12 parsel kayıtlı taşınmazın 210,63 m2 likirtifak alanının , Davalılar ASLIGÜL KOÇ- BAYRAM KOÇ- BEKİR KOÇ- BURAK ŞAHİN KOÇ- GÖKSU KOÇ- GÜLLÜZAR ÇETİN- GÜLSEREN KOÇ- HANİFE KOÇ- HÜSEYİN KOÇ- MERYEM ÇUHADAR- MESUT KOÇ- MURAT KOÇ- NERMİN KOÇ-NİHAT KOÇ-ÖZKAN KOÇ- REFİK KOÇ- SELÇUK KOÇ-TANSU KOÇ-VURAL KOÇ- ZEHRA TÜRKMEN- ZELİHA ALTUN

7-2023/113 Esas-Tapu kaydı :Sivas ili, İmranlı ilçesi, BoğazörenKöyü145 ada 15parsel kayıtlı taşınmazın , 6,76 m2 lik pilon yeri, 1.856,44 m2 likirtifak alanı, Davalılar ALİŞAN YILDIRIM- AYHAN YILDIRIM-CANO YILDIRIM- ELMAS YILDIRIM- FEVZİ YILDIRIM- HALİL İBRAHİM YILDIRIM- HİKMET YILDIRIM- İSMAİL HAKKI YILDIRIM- ÖZKAN YILDIRIM- YEKTA KULA- YÜKSEL YILDIRIM- ZEYNEP NAR

8-2023/121 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Boğazören köyü, 122 ada, 28 parsel kayıtlı taşınmazın 543,65 m2 irtifak alanı, DAVALILAR -ABDULLAH ATASOY- ALİHAN ATASOY- ARİFE ATASOY- ATEŞ ATASOY- BİRSEN TUYUĞ- DİLEK ATASOY- DOĞAN ATASOY- DURSUN ATASOY- GÜLLÜ ATASOY-- HALİL İBRAHİM ATASOY- KAZİM ATASOY- MELEK ATASOY- MURAT ATASOY- SEYİTHAN ATASOY- ŞÜKRİYE DEMİR- ZEYNEP BÜYÜK

9-2023/127 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Boğazören Köyü 145 ada, 13 parsel kayıtlı taşınmazın 2,55m2 pilon yeri, 421,96 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ALİYE DURAN- ARİFE AYYILDIZ- DURSUN YILMAZ- HAKKI YILDIRIM- NURETTİN YILMAZ-RAHMİ YILMAZ-SIRMALI ÖZCAN-SİNAN YILMAZ- SOSUN YILDIRIM- YAŞAR YILDIRIM

10-2023/67 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı ilçesi, Boğazören köyü, 123 ada, 20 parsel kayıtlı taşınmazın 10.89 m2 lik pilon alanı ve 1693,34 m2 lik irtifak alanı, DAVALI -HASAN BOZDEMİR

11-2023/106 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 145 ada, 20 parselde kayıtlı taşınmazın 391,66 m2 lik irtifak alanı - DAVALILAR AHMET ATASEVER- ALİ ATASEVER-BAKİ ATASEVER-- DURSUN ATASEVER- GÜLLÜ ALTINKAYNAK- MUSTAFA ATASEVER- ŞEMSETTİN ATASEVER

12-2023/73 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenliköyü, 101 ada, 11 parselde kayıtlı taşınmazın 4,84m2lik pilon yeri,2065,38 m2 likirtifak alanı, DAVALILAR -ADİLE DOĞAN- ALİ DOĞAN- ALİYE YILDIRIM- AYHAN DOĞAN- KADİM DOĞAN- MAHMUT DOĞAN- MELİK DOĞAN- METİN DOĞAN- MUSTAFA DOĞAN- NACİYE BAL- REMZİ YAŞAR DOĞAN- SADET DOĞAN- SEÇKİN DOĞAN-SEVİM KAYA-- ŞENGÜL ÖZDOĞAN- UFUK DOĞAN

13-2023/64 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 122 ada 16parselde kayıtlı taşınmazın 8,82 m2 lik pilon yeri, 1822,40 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ALİYE DURAN- ARİFE AYYILDIZ- DURSUN YILMAZ- HAKKI YILDIRIM- NURETTİN YILMAZ- RAHMİ YILMAZ- SIRMALI ÖZCAN- SİNAN YILMAZ- SOSUN YILDIRIM- YAŞAR YILDIRIM

14-2023/115 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 142 ada, 17 parselde kayıtlı taşınmazın 11,09 m2 lik pilon yeri 4580,21 m2irtifak alanı, DAVALILAR AHMET CAN-AYHAN CAN- CAHİDE CAN- EFENDİ CAN- GÜLÜŞAN CAN- KAMİLE CAN- KAMURAN CAN- NERMAN ALTUN- SERCAN AKGÜN- YAŞAR DENİZ

15-2023/81 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenli köyü, 101 ada, 13 parselde kayıtlı taşınmazın 4,84 m2 lik pilon yeri,1748,19 m2 irtifak alanı, DAVALILAR ADİLE DOĞAN- ALİ DOĞAN- ALİYE YILDIRIM- AYHAN DOĞAN- KADİM DOĞAN- MAHMUT DOĞAN-MELİK DOĞAN- METİN DOĞAN- MUSTAFA DOĞAN- NACİYE BAL- REMZİ YAŞAR DOĞAN- SADET DOĞAN- SEÇKİN DOĞAN- SEVİM KAYA- ŞENGÜL ÖZDOĞAN-UFUK DOĞAN

16-2023/74 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Söğütlü-Gelenliköyü, 101 ada, 12 parselde kayıtlı taşınmazın 4,84 m2 lik pilon yeri, 2769,97m2 irtifak alanı, DAVALI ALİ ÇELİK

17-2023/45 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Çukuryurtköyü, 154 ada,1 parselde kayıtlı taşınmazın 7,29 M2 lik pilon yeri, 575,81m2 irtifak alanı, DAVALILAR ALİ OSMAN AVCI- ALİYE KARAKUŞ- FERHAT ALKAN-FERİT ALKAN- MEFTUNİ AVCI- METİN AVCI- NURHAN TUĞCU- RİFAT YILMAZ- SERVET AVCI- URKİYE KOÇ- YALÇIN ALKAN

18-2023/103 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazörenköyü, 145 ada, 16 parselde kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 pilon yeri,1720,86 m2 irtifak alanı, DAVALILAR AZİZ ÖZCAN- BİROL ÖZCAN- CEMAL ÖZCAN-FEZA ÖZCAN TOMRUK- FİDAN ÖZCAN- HAMİDE BEYDİLLİ- HASAN ÖZCAN- KEMAL ÖZCAN- KENAN ÖZCAN- SIRMALI ÖZCAN- SİBEL ÖZCAN KOCAMAN-TURSUN ÖZCAN- UZAY ÖZCAN- VAHİDE GENEL- ZEYNEP ÖZCAN

19-2023/96 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 141 ada, 44 parselde kayıtlı taşınmazın 5,29 M2 lik pilon yeri 1719,40 m2 irtifak alanı, DAVALILAR -ELİF BEYDİLLİ-HALİL İBRAHİM BEYDİLLİ- HÜSEYİN BEYDİLLİ- İSMAİL BEYDİLLİ- NAİL BEYDİLLİ-RUKİYE FİDAN-TALİYE BEYDİLLİ- ZEYNEL KARAKUŞ

20-2023/80 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 152 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 4,84 m2 pilon yeri, 371,93 irtifak alanı, DAVALILAR -AHMET AKSÖZ-AKIN CENGİZ-ALİME YARIŞ- AYKUT CENGİZ-AYSUN KARAKUŞ-BEHİYE AKSÖZ- DERYA ARSLAN- EMİNE CENGİZ- ERSİN AKSÖZ- FATMA YİĞİT- FİGEN CENGİZ- FUNDA CENGİZ ÖZBEK- HALİSE İLTER-KASIM CENGİZ- RASİM AKSÖZ- ŞEMSİ AKSÖZ- ŞENAY CENGİZ- ŞENGÜL RUŞEN- TÜRKAN KARACA- YASİN AKSÖZ

21-2023/94 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 142 ada, 74 parselde kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 lik pilon yeri,881,94 m2 irtifak alanı, DAVALILAR AHMET CAN-AYHAN CAN- CAHİDE CAN-EFENDİ CAN- GÜLÜŞAN CAN- KAMİLE CAN- KAMURAN CAN- NERMAN ALTUN- SERCAN AKGÜN- YAŞAR DENİZ

22-2023/98 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Çukuryurtköyü, 207 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 745,69 m2 irtifak alanı, DAVALILAR -ALİYE ZORLU- NURİYE DÜZENLİ-SELİLE ÖZTÜRK

23-2023/102 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 145 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın 4,41m2 lik pilon yeri,589,62 m2 likirtifak alanı, DAVALILAR ALİYE DURAN- ARİFE AYYILDIZ- DURSUN YILMAZ- HAKKI YILDIRIM- NURETTİN YILMAZ- RAHMİ YILMAZ-SIRMALI ÖZCAN- SİNAN YILMAZ- SOSUN YILDIRIM- YAŞAR YILDIRIM

24-2023/118 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazören köyü, 122 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazın 4,41 m2 lik pilon yeri, 1.200,72 m2 irtifak alanı, DAVALI HASAN BOZDEMİR

25-2023/47 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, Boğazörenköyü, 142 ada, 84 parselde kayıtlı taşınmazın 290,53m2 irtifak alanı, DAVALILAR - RIZA DİNÇ- SAKİNE DOĞAN- ZEYNEP AKBIYIK-

26-2023/48 Esas-Tapu kaydı: Sivas ili, İmranlı İlçesi, boğazören köyü, 142 ada, 33 parselde kayıtlı taşınmazın 611,63m2 irtifak alanı, DAVALILAR - DURMUŞ GEÇER- DURSUN GEÇER-HEDİYE GEÇER- HİKMET GEÇER- İSMET GEÇER- NERMAN KARABULUT- ŞEVKET GEÇER-

