T.C. BÜYÜKÇEKMECE 4. AİLE MAHKEMESİ

Sayı: 2020/587 Esas Konu: İlan Davacı Emine ÇALIŞKAN ile Davalılar Emine ÇALIŞKAN, Filiz DİNCER, Güler PANCAR, Gülsüm ÇALIŞKAN, Hakan PANCAR, Hasibe GÜLER, İbrahim Halil ÇALIŞKAN, Mehmet Turan PANCAR, Mehri ÇALIŞKAN, Meral Emine SARIÖZ, Merih KILINÇ, Nevin ÜZEN, Songül GONCA, Zuhal ÇALIŞKAN arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Konutu Şerhi Konulması davasında davalı Hakan PANCAR'ın adresi tespit edilemediğinden;

Mahkememizin 23/02/2023 tarihli ön inceleme duruşmasında; Davanın aile konutu şerhi davası olduğunun ve tarafların sulh olmadığının tespitine, Delil ve tanıklarını bildirmeyen taraflara delillerini ve tanıklarını bildirmesi, taraflarca tanık ve delil listesi sunulduğu taktirde; her bir tanık için gerekli 50 TL tanıklık ücreti ile 58 TL tebligat gideri olmak üzere 108 TL nin mahkemeler veznesine yatırılması için 2 haftalık kesin süre verilmesine, kesin süreye riayetsizlik halinde delil bildirme ve bu delile dayanma hakkından vazgeçmiş sayılacağının ihtarına, gerekli masraf karşılandığında tanıklar adına duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına, Davalı tarafın tanıklarının davacı tanıkları dinlendikten sonra dinlenilmesine, Ön inceleme duruşma zaptının davalılara tebliğine, Ön inceleme aşaması tamamlanmakla, tahkikat aşamasına geçilmesine karar verildiğinin,

Mahkememizin 01/06/2023 tarihli tahkikat duruşmasında; Davacıya Mehri Çalışkan, Gülsüm Çalışkan ve Zuhal Çalışkan'a ait veraset ilamını sunması için gelecek celseye kadar süre verilmesine, bu konuda dava açmak üzere davacıya izin ve yetki verilmesine, Davalı Hakan PANCAR'a TK.nun 21/2 maddesine göre tebligat yapılmasına karar verildiğinin ve,

HMK.nun 186/1 maddesi uyarınca sözlü yargılama ve hüküm için duruşma gün ve saatinde mahkemede hazır bulunmanız 186/1-2. cümlesinde belirtildiği şekilde "belirlenen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde yokluğunuzda hüküm verileceği" hususlarının davalı Hakan PANCAR'a ilanen tebliğ edilmesi rica olunur. 29/04/2024

Basın No: ILN02027958

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