Akşama ne pişirsem diyenler dikkat! Ekmek bandıran kıvamlı kuru fasulye tarifi

Mutfaklarımızda en çok pişirilen ancak kıvamını tutturmak için hassas dengeler gerektiren etli kuru fasulye, akşam yemeklerinin vazgeçilmez lezzetidir. Düdüklü tencere pratikliğiyle kısa sürede lokum gibi yumuşayan etler ve fasulyeler, tam kıvamında sosuyla birleştiğinde ortaya gerçek bir lezzet şöleni çıkıyor.

MALZEMELER

1,5 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

300 gram kuşbaşı dana eti

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 litre sıcak su

Ön Hazırlık (Gece Islatma)

Kuru fasulyeler bir gece önceden geniş bir kaba alınır, üzerine bol sıcak su eklenerek ıslatmaya bırakılır.

YAPILIŞI

Soğan ve Etlerin Kavrulması:Kuru soğan yemeklik doğranır. Sıvı yağ dökülen düdüklü tencerede soğanlar pembeleşene kadar kavrulur. Ardından kuşbaşı doğranmış dana etleri ilave edilir. Etler kendi suyunu salıp tekrar çekene kadar hafifçe kavurma işlemine devam edilir.

Salça ve Fasulye Buluşması:Suyunu çeken etlerin üzerine domates salçası, biber salçası ve baharatlar ilave edilerek kokusu çıkana kadar kavrulur. Bir gece önceden ıslatılıp suyu süzülmüş olan kuru fasulyeler tencereye eklenir.

Pişirme Aşaması:Fasulyelerin üzerini geçecek kadar (yaklaşık 1 litre) sıcak su ilave edilip karıştırılır ve düdüklü tencerenin kapağı kapatılır. Tencere kaynamaya başladıktan sonra ocak kısık ateşe alınır ve 30-40 dakika pişmeye bırakılır.

PÜF NOKTALARI



Suyunun Duruluğunu Engellemek İçin: Fasulyenizin türüne göre yemeğinizin suyu duru veya sulu kaldıysa; 1 silme yemek kaşığı unu, 1 çay bardağı su ile pürüzsüz olana kadar çırpın. Pişmiş olan yemeğinize karıştırarak ekleyin ve 2-3 dakika kaynatıp ocaktan alın. Bu dokunuş yemeğinizin suyuna lokanta usulü koyu ve kadifemsi bir kıvam kazandıracaktır.

Tencere Seçimi ve Pişme Süresi: Kuru fasulyenin pişme süresi fasulyenin cinsine ve tencerenize göre değişebilir. Eğer düdüklü yerine normal çelik tencere kullanıyorsanız pişme süresini daha uzun tutmalı, fasulyeleri tadarak yumuşayıp yumuşamadığını kontrol etmelisiniz.

Gece Islatmayı Unutanlar İçin: Eğer fasulyelerinizi bir gece önceden ıslatmayı unuttuysanız, pişirmeye başlamadan en az 1 saat önce sıcak suda bekletmeli ve tenceredeki pişirme süresini biraz daha uzun tutmalısınız.