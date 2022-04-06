Bu tarif hiçbir yerde yok! Kat kat eriyen bir lezzet: Cheddarlı triplex köfte tarifi
Üç katlı köftesi ve arasındaki cheddarın, eriyen lezzetiyle tadına doyamayacaksınız. Yanında çıtır çıtır; elma dilim patates eşliğinde, bu lezzeti daha da şenlenecek. Özellikle çocukların bayılacağı bu tarifi mutlaka deneyin!
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:28Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:39
1 Kişilik
Ev YapımıÇocuk
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Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
40 dakika
Adet :
280 kcal
MALZEMELER
1 kg kıyma
1 adet soğan
Birkaç demet maydanoz
1 adet yumurta
1 su bardağı galeta unu
3 diş sarımsak
Pul biber
Karabiber
Tuz
Cheddar peyniri
Hazır elma dilim patates
1 adet domates
Köri
2 yemek kaşığı yağ
AŞÇININ NOTU
Köfteleri isterseniz küçük yapabilirsiniz.
Evde cheddar yoksa, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
İlk olarak derin bir kaba kıymayı koyun.
İçine; yumurta, galeta unu, maydanoz, soğan ve baharatları ekleyin.
Hepsi birbiriyle bütünleşinceye kadar yoğurun.
Sonra, hamburger köftesi şeklinde yuvarlak bir şekil verin.
Elma dilim patatesleri, bir kaba alın. İçine 2 yemek kaşığı yağ, nane, tuz ve köri katın.
Patateslerimizi güzelce harmanlayın.
Şimdi yağlı kağıt serilmiş tepsimize köfteleri sıralayalım. Ardından üzerine cheddarları koyalım.
Sonra tekrar köfteleri koyuyoruz, ve üzerine cheddarları sıralıyoruz. Üç katlı olacak şekilde bu işleme devam edin.
En son, üzerine yuvarlak olarak dilimlediğimiz domatesler ile örtüyoruz. İsterseniz domates kullanmak zorunda değilsiniz.
Son olarak yanlarına patatesleri dizelim ve fırına verelim.
40 dakika sonra triplex köftemiz hazır olacak. Mis gibi kokular geldi mi? Herkese afiyet olsun!