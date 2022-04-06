Bu tarif hiçbir yerde yok! Kat kat eriyen bir lezzet: Cheddarlı triplex köfte tarifi

Üç katlı köftesi ve arasındaki cheddarın, eriyen lezzetiyle tadına doyamayacaksınız. Yanında çıtır çıtır; elma dilim patates eşliğinde, bu lezzeti daha da şenlenecek. Özellikle çocukların bayılacağı bu tarifi mutlaka deneyin!

Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:28 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:39
  • 1 Kişilik
  • Ev Yapımı Çocuk
  • Akşam Yemeği Anneler Günü Babalar Günü Doğum Günü Çocuk Partisi Ev Partisi Yemek Daveti Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 35 dakika Hazırlama 40 dakika
  • Adet : 280 kcal

MALZEMELER

  • 1 kg kıyma
  • 1 adet soğan
  • Birkaç demet maydanoz
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı galeta unu
  • 3 diş sarımsak
  • Pul biber
  • Karabiber
  • Tuz
  • Cheddar peyniri
  • Hazır elma dilim patates
  • 1 adet domates
  • Köri
  • 2 yemek kaşığı yağ

AŞÇININ NOTU

Köfteleri isterseniz küçük yapabilirsiniz.

Evde cheddar yoksa, kaşar peyniri de kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  1. İlk olarak derin bir kaba kıymayı koyun.
  2. İçine; yumurta, galeta unu, maydanoz, soğan ve baharatları ekleyin.
  3. Hepsi birbiriyle bütünleşinceye kadar yoğurun.
  4. Sonra, hamburger köftesi şeklinde yuvarlak bir şekil verin.
  5. Elma dilim patatesleri, bir kaba alın. İçine 2 yemek kaşığı yağ, nane, tuz ve köri katın.
  6. Patateslerimizi güzelce harmanlayın.
  7. Şimdi yağlı kağıt serilmiş tepsimize köfteleri sıralayalım. Ardından üzerine cheddarları koyalım.
  8. Sonra tekrar köfteleri koyuyoruz, ve üzerine cheddarları sıralıyoruz. Üç katlı olacak şekilde bu işleme devam edin.
  9. En son, üzerine yuvarlak olarak dilimlediğimiz domatesler ile örtüyoruz. İsterseniz domates kullanmak zorunda değilsiniz.
  10. Son olarak yanlarına patatesleri dizelim ve fırına verelim.
  11. 40 dakika sonra triplex köftemiz hazır olacak. Mis gibi kokular geldi mi? Herkese afiyet olsun!

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