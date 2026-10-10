Çiftlik kebabı tarifi: Sofrada kapış kapış gidiyor!

MALZEMELER

500 gram kuşbaşı dana eti

2 adet patates

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, pul biber ve kekik



YAPILIŞI

Kuşbaşı doğranmış dana etini tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Sıvı yağı ve yemeklik doğranmış soğanı ekleyip birkaç dakika daha kavurun. Ardından ince doğranmış sarımsakları ve biberleri ilave edin.

Salçayı ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun. Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar yaklaşık 25-35 dakika pişirin.

Küp doğranmış patatesleri ve havuçları ekleyin. Bezelyeleri de ilave ederek karıştırın.

Tuz ve baharatlarla lezzetlendirin. Sebzeler yumuşayana ve yemek kıvam alana kadar yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.

Pişen çiftlik kebabını sıcak olarak servis edin.

PÜF NOKTASI

Etlerin daha yumuşak olması için önce iyice pişmelerini sağlayın, sebzeleri ise sonradan ekleyin. Yemeğin suyunu kontrollü ilave ederek kıvamını damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Afiyet olsun!