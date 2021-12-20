Dünyanın en iyi lazanya tarifi

Hazırlanışı:

Kıyma ve yağ bir tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun. Ardından üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.

Soğanlarla birlikte yeterince kavrulduktan sonra salçayı ekleyin ve biraz karıştırın. Ardından rendelenmiş havuç, ince kıyılmış kereviz sapı, sarımsakları ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyin. Son olarak ise baharatlarını da ekledikten sonra suyu ekleyin ve biraz pişmeye bırakın.

Bu sırada beşamel sosu hazırlamak için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayabilirsiniz.

Öncelikle uygun bir tencerede tereyağını eritin, unu hafifçe kokusunu çıkana kadar kavurun ve üzerine süt, karabiber ve çok az rendelenmiş muskatı ekleyin.

Sosu karıştırmaya devam edin hafif kıvam alınca ocağı kapatabilirsiniz. Buradaki önemli püf noktalarından biri; bu sosun diğer beşamel soslarına oranla biraz daha sıvı olması gerektiğidir. Bu sayede lazanya yaprakları ile pişme sırasında çok daha iyi özdeşleşecek ve yaprakları yumuşatacaktır.

Yaklaşık 10 dakika boyunca pişmiş olan kıymanın altını kapatın ve fırın kabına yaprakları dizmeye başlayın.

Fırın kabını ayçiçek yağı ile biraz yağladıktan sonra lazanya yapraklarını tek tek olacak şekilde yan yana dizin.

Üzerine hazırladığınız beşamel sosu sürün. Beşamel sosun üzerine ise hazırladığınız kıymalı harcı gezdirin. Ardından rendelenmiş kaşar veya mozzarella peynirinden biraz ekleyin. Bu karışımın üzerine bir kat daha lazanya yaprakları koyun.

Fırın kabının izin verdiği ölçüde bu katları tekrarlayın ve son katta lazanya yapraklarının üzerine kalan beşamel sosu gezdirin ve yine rendelenmiş peynirinizden bolca üzerine dökün.

Önceden ısınmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.