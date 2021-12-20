Dünyanın en iyi lazanya tarifi

Lazanya, her ne kadar İtalyan mutfağının en ünlü yemeklerinden biri de olsa, tüm dünyanın severek tükettiği evrensel bir yemeğe dönüşmüş durumda. Aşamalı ve zor bir yemek olarak düşünülen lazanya, aslında doğru püf noktalarını izlediğinizde kısa sürede en lezzetli hali ile hazır olabiliyor. Peki bunun için doğru püf noktaları hangileri? İşte tüm ipuçlarını bir araya getiren o tarif…
Giriş Tarihi: 20.12.2021 09:25Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 09:25
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
500 gram kıyma
1 paket lazanya yaprağı
3 adet domates
2 adet soğan
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1.5 yemek kaşığı domates ve biber salçası
1 adet havuç
1 adet ince doğranmış kereviz sapı
1 adet küp şeker
Yarım su bardağı su
Rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri
Tuz, karabiber ve istenen baharatlar
Beşamel sos:
2 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
2 su bardağı süt
Muskat rendesi
Karabiber, tuz
YAPILIŞI
Hazırlanışı:
Kıyma ve yağ bir tavaya alın ve suyunu salıp çekene kadar iyice kavurun. Ardından üzerine yemeklik doğradığınız soğanları ekleyin.
Soğanlarla birlikte yeterince kavrulduktan sonra salçayı ekleyin ve biraz karıştırın. Ardından rendelenmiş havuç, ince kıyılmış kereviz sapı, sarımsakları ve küp küp doğranmış domatesleri ekleyin. Son olarak ise baharatlarını da ekledikten sonra suyu ekleyin ve biraz pişmeye bırakın.
Bu sırada beşamel sosu hazırlamak için gerekli hazırlıkları yapmaya başlayabilirsiniz.
Öncelikle uygun bir tencerede tereyağını eritin, unu hafifçe kokusunu çıkana kadar kavurun ve üzerine süt, karabiber ve çok az rendelenmiş muskatı ekleyin.
Sosu karıştırmaya devam edin hafif kıvam alınca ocağı kapatabilirsiniz. Buradaki önemli püf noktalarından biri; bu sosun diğer beşamel soslarına oranla biraz daha sıvı olması gerektiğidir. Bu sayede lazanya yaprakları ile pişme sırasında çok daha iyi özdeşleşecek ve yaprakları yumuşatacaktır.
Yaklaşık 10 dakika boyunca pişmiş olan kıymanın altını kapatın ve fırın kabına yaprakları dizmeye başlayın.
Fırın kabını ayçiçek yağı ile biraz yağladıktan sonra lazanya yapraklarını tek tek olacak şekilde yan yana dizin.
Üzerine hazırladığınız beşamel sosu sürün. Beşamel sosun üzerine ise hazırladığınız kıymalı harcı gezdirin. Ardından rendelenmiş kaşar veya mozzarella peynirinden biraz ekleyin. Bu karışımın üzerine bir kat daha lazanya yaprakları koyun.
Fırın kabının izin verdiği ölçüde bu katları tekrarlayın ve son katta lazanya yapraklarının üzerine kalan beşamel sosu gezdirin ve yine rendelenmiş peynirinizden bolca üzerine dökün.
Önceden ısınmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.