Erik yahnisi tarifi: Mardin mutfağının ekşi ve lezzetli yemeği

MALZEMELER

500 g kuşbaşı kuzu eti

500 g ekşi yeşil erik (can eriği veya papaz eriği)

2 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

2–3 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

1. Eti kavurun.

Tereyağını tencerede eritin. Kuşbaşı kuzu etlerini ekleyip suyunu salıp çekene ve hafifçe renk alana kadar kavurun.

2. Soğanları ekleyin.

Yemeklik doğranmış soğanları ete ilave edin. Soğanlar yumuşayınca kullanacaksanız salçayı ekleyip birkaç dakika daha kavurun.

3. Eti pişmeye bırakın.

Sıcak suyu ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp eti kısık ateşte yaklaşık 45–60 dakika, yumuşayana kadar pişirin.

4. Erikleri ilave edin.

Yıkanmış erikleri tencereye ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırıp erikler yumuşayana kadar yaklaşık 10–15 dakika daha pişirin. Eriklerin tamamen dağılmamasına dikkat edin.

5. Dinlendirip servis edin.

Yemeği ocaktan alın ve birkaç dakika dinlendirin. Eriklerin ekşiliğiyle etin lezzetinin birleştiği yemeği sıcak servis edin.

PÜF NOKTALARI

Erik seçimi: Hafif ekşi, sert yeşil erikler yemeğe daha karakteristik bir lezzet verir.

Erikleri en son ekleyin: Böylece pişerken dağılmalarını önleyebilirsiniz.

Ekşiliği dengeleyin: Erikler çok ekşiyse az miktarda sıcak su ilave ederek tadı yumuşatabilirsiniz.

Kıvamına dikkat edin: Erik yahnisi sulu bir çorba gibi değil, kendi suyuyla koyulaşmış bir yahni kıvamında olmalıdır.