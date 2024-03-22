Etli bezelye yemeği tarifi: Eşsiz bir lezzet...

En zengin ana yemek menülerini oluşturan etli bezelye yemeği tarifi, hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatif. Yanında sunacağınız pilav ve salatayla birlikte çeşit dolu bir menü hazırlamanızı sağlayabilir. İşte tam tadında o tarif...

Giriş Tarihi: 22.03.2024 09:33 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 09:33

MALZEMELER

  • 1 su bardağı kuru bezelye
  • 250 gram dana kuşbaşı et
  • 1 büyük soğan (doğranmış)
  • 2 domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • Yarım çay kaşığı toz şeker
  • Tuz
  • Karabiber
  • 2 su bardağı su
  • Garnitür için: 2-3 patates (küp doğranmış), 2-3 havuç (halka doğranmış), tuz, karabiber, sıvı yağ

YAPILIŞI

  • Kuru bezelyeyi bir gece önceden suya yatırarak bekletin. Beklettikten sonra süzün.
  • Bir tencereye sıvı yağı ekleyin ve ısınınca doğranmış soğanı ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.
  • Üzerine kuşbaşı doğranmış dana etini ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun.
  • Ardından rendelenmiş veya küp doğranmış domatesi, salçayı, ezilmiş sarımsağı, şekeri, tuzu ve karabiberi ekleyin. Birkaç dakika daha kavurun.
  • Daha sonra bezelyeleri ve suyu ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte bezelyeler yumuşayana kadar pişirin. (Yaklaşık 30-40 dakika)
  • Bezelyeler pişerken, garnitür için ayrı bir tavada küp doğranmış patates ve halka doğranmış havuçları sıvı yağ, tuz ve karabiber ile kızartın veya fırında pişirin.
  • Etli bezelye yemeğiniz piştikten sonra ocaktan alın. Servis yaparken üzerine kızarmış patates ve havuç garnitürünü ekleyerek sıcak servis yapın.

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