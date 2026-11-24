MALZEMELER

Sarması için:

1 adet orta boy beyaz lahana

300 gram orta yağlı dana kıyma

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Tuz

Pişirme sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

Yarım limonun suyu

Bir tutam tuz

Servis için:

Sarımsaklı yoğurt (isteğe bağlı)

Limon dilimleri

ETLİ LAHANA SARMASI NASIL YAPILIR?

1. Lahana yapraklarını hazırlayın.

Lahananın kök kısmını çıkarın ve yapraklarını dikkatlice ayırın. Kaynar tuzlu suda yaprakları birkaç dakika haşlayarak yumuşamalarını sağlayın. Ardından süzüp soğumaya bırakın. Kalın damar kısımlarını bıçakla inceltin.

2. İç harcı hazırlayın.

Pirinci yıkayıp süzün. Soğanları ince ince doğrayın. Kıyma, pirinç, soğan, domates ve biber salçası, sıvı yağ, maydanoz ve baharatları geniş bir kapta karıştırın.

3. Lahana sarmalarını sarın.

Haşlanmış lahana yapraklarını uygun büyüklükte parçalara ayırın. Her parçanın ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun. Kenarlarını içe katlayarak rulo şeklinde sarın.

4. Tencereye yerleştirin.

Tencerenin tabanına birkaç lahana yaprağı serin. Sardığınız dolmaları aralarında boşluk kalmayacak şekilde yan yana dizin. Gerekirse ikinci bir kat oluşturun.

5. Sosunu hazırlayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Domates salçasını ekleyip kısa süre kavurun. Sıcak suyu, limon suyunu ve tuzu ilave ederek karıştırın. Hazırladığınız sosu sarmaların üzerine gezdirin.

6. Kısık ateşte pişirin.

Sarmaların üzerine porselen bir tabak kapatın ve tencerenin kapağını kapatın. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 45-55 dakika pişirin. Pirinçler ve lahana yaprakları yumuşadığında ocaktan alın. Biraz dinlendirdikten sonra servis edin.