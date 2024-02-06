Etli nohut yemeği tarifi: Lokum kıvamında o lezzet...
Eşsiz lezzetiyle etli nohut yemeği tarifi, vazgeçilmez akşam yemeği menülerinin parçası. Lokum kıvamındaki lezzeti ile doyurucu ve besleyici bir öğüne dönüşebilir. Yanında servis edebileceğiniz pilav ile birlikte tek başına en lezzetli menülerden biri olabilir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 06.02.2024 09:32Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 09:32
MALZEMELER
3 su bardağı haşlanmış nohut
300 gr dana kuşbaşı et
1 adet soğan
1,5 yemek kaşığı domates salçası
4 yemek kaşığı zeytinyağı
3 su bardağı su
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
YAPILIŞI
Soğanı ince ince doğrayın. Zeytinyağını tencerede ısıtın ve soğanları kavurun.
Kuşbaşı eti ekleyin ve rengi değişene kadar kavurun.
Domates salçasını ekleyin ve birkaç dakika daha kavurun.
Haşlanmış nohutları, su, karabiber, toz kırmızı biber ve tuzu ekleyin.
Tencerenin kapağını kapatın ve nohutlar yumuşayana kadar pişirin.