Ev yapımı hamburger tarifi: Bir daha sipariş vermeyeceksiniz...
Yumuşacık ekmeği, sulu köftesi ve eriyen peyniriyle damağınızı şenlendirecek bir hamburger tarifine hazır mısınız? Üstelik dışarıda saatlerce sıra beklemeye, yüksek fiyatlar ödemeye gerek yok! Evinizin konforunda, dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu tarif, hamburger severleri mest edecek. Sırrı ise detaylarda gizli…
Giriş Tarihi: 24.04.2025 10:21Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 10:59
YAPILIŞI
📝 Malzemeler (2 kişilik):
Köfte için:
300 gr dana kıyma (az yağlı ya da orta yağlı)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı sarımsak tozu (isteğe bağlı)
1 çay kaşığı soğan tozu (isteğe bağlı)
Diğer malzemeler:
2 hamburger ekmeği
2 dilim cheddar peyniri
Marul yaprakları
Domates dilimleri
Kornişon turşu dilimleri
Kırmızı soğan halkaları (isteğe bağlı)
Ketçap, mayonez, hardal (isteğe göre)
🍳 YAPILIŞI:
Kıymayı geniş bir kaba al.
Tuz, karabiber ve (kullanacaksan) sarımsak ve soğan tozunu ekle.
Fazla yoğurmadan 2 eşit parçaya ayır ve yuvarlak köfteler yap. Elinle hafifçe bastırarak düzleştir.
Ortasını çok hafifçe çukurlaştırırsan pişince bombelenmez.
Izgara tava ya da normal tavayı kızdır.
Köfteleri yüksek ateşte her iki tarafı 2-3 dakika güzelce mühürle.
Ters çevirdikten sonra üstüne cheddar peynirini koy ve kapağını kapatarak peyniri erit.
Hamburger ekmeklerini ortadan kes ve iç yüzeylerini tavada hafifçe kızart.
Alt ekmeğe sos sür (ketçap/mayonez/hardal karışımı önerilir).