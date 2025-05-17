Güveçte domates soslu köfte tarifi: Sofranızın yıldızı olacak...

Dışarıdaki hazır köfteler artık size yavan gelecek! Bu güveçte domates soslu köfte tarifi, hem pratik hem de inanılmaz lezzetli. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, domatesin taptaze tadıyla birleşen bu köfteler, sofralarınızın yıldızı olmaya hazır. Üstelik yapımı düşündüğünüzden çok daha basit!
Giriş Tarihi: 17.05.2025 09:36Güncelleme Tarihi: 17.05.2025 09:36
YAPILIŞI
MALZEMELER:
500 gr kıyma (tercihen yağlı ve yağsız karışık)
1 küçük soğan (rendelenmiş)
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 dilim bayat ekmek içi (ufalanmış)
1 yumurta
Tuz, karabiber, kimyon, pul biber (damak tadınıza göre)
3-4 adet orta boy domates (rendelenmiş veya doğranmış)
2 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay bardağı su veya et suyu
1 adet yeşil biber (ince doğranmış, isteğe bağlı)
Maydanoz (doğranmış, isteğe bağlı)
Zeytinyağı veya tereyağı (1 yemek kaşığı)
YAPILIŞI:
Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, bayat ekmek içi, tuz, karabiber, kimyon ve pul biberi geniş bir kapta iyice yoğurun. İsterseniz içine doğranmış maydanoz da ekleyebilirsiniz.
Küçük ceviz büyüklüğünde köfteler hazırlayın.
Rendelenmiş domatesleri bir kapta domates salçası, toz şeker ve su ile karıştırın. Tuzunu kontrol edin.
Güveç veya fırın kabınızı hafifçe yağlayın.
Önce köfteleri dizin, üzerine ince doğranmış yeşil biberi serpiştirin.
Domates sosunu köftelerin üzerine eşit şekilde dökün.
Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin. Sos koyulaşıp köfteler pişene kadar kontrollü pişirin.
Yanında pilav veya bulgur pilavı ile çok güzel olur. Afiyet olsun!