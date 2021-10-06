Güveçte et sote tarifi: Güveçte mantarlı et sote nasıl yapılır?

Herhangi bir yemeğin güveçte olup da kötü olma ihtimali var mı? Aslında hayır. Et sote masaların hem kolay hem de harika yemeklerinden biridir. Bir de bu lezzeti mantarla birlikte güveçte deneyin. Şöyle sıcak fırından yeni çıkmış ekmeği bana bana yiyeceğiniz harika bir mantarlı et sote tarifini tam olarak bu yazıda bulabileceksiniz. Güveç aslında eskiden beri Türk mutfağında kullanılan bir malzemedir ama daha çok büyük odun ocaklarında kullanıldığını görürüz. Hem o koca güveçler yerini daha küçük güveçlere bıraktı hem de fırınlarımız güveç pişirmeye daha da müsait hale geldi. Bu yüzden güveçte et sote tarifi ya da güveçte yapılan diğer yemekler tercih edilen yemekler arasına girdi. Şimdi hazırsak önce mantarlı et sote tarifi için malzemelere sonra da bu harika et sotenin yapımına geçelim.

Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:06 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:06
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 45 dakika

MALZEMELER

  • 400 gram kuşbaşı dana eti
  • 500 gram kültür mantarı
  • 2 diş sarımsak
  • 1 orta boy soğan
  • 3 adet sivri biber
  • 1 tane büyük boy kapya biber
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • İsteğe göre tuz

AŞÇININ NOTU

Eğer defne yaprağının tadını seviyorsanız baharatlarla beraber 2 adet defne yaprağı da kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Bu mantarlı et sote tarifine bayılacaksınız. Size bu yazımızda anlatacağımız harika tarif aslında gerçekten her açıdan hem yeterli hem de ayrıntılı bir tarif. Malzemeler çok görünüp sakın gözünüzü korkutmasın çünkü bir kere akşam yemeğine bu yemeği yaptığınızda sizin için de misafiriniz için de vazgeçilmez bir lezzet olacak. Aslında et sote nasıl yapılır diye arattıysanız internetten çok fazla tarife denk gelirsiniz. Size vereceğimiz bu tarifi her tarif ile karıştırmayın çünkü güveçte yapılan yemeklerin tadı her zaman daha farklı olur. O yüzden malzemeleriniz hazırsa ve siz de hazırsanız güveçte et sote tarifinin detaylarına geçebiliriz.

  • Kültür mantarlarınızın tamamını yarıya bölüp geniş bir kaseye alıp bir kenara ayırın.
  • Başka bir kasede tüm baharatları ve sıvı yağı karıştırın.
  • Soğanı, sarımsağı ve biberlerinizi yemeklik doğrayın ve mantarlar ile birleştirin.
  • Hazırladığınız yağlı ve baharatlı karışımın içine diğer hazırladığınız mantar, soğan, sarımsak ve biber karışımını ekleyip iyice harmanlayın.
  • Karışımınızı bir kenara ayırın ve o sırada eti hazırlamaya geçin.
  • Eti hazırlamak için sıvı yağınızı bir tavaya alın ve iyice ısındıktan sonra etinizi arkalı önlü mühürleyin. Önce suyunu salmasını ve sonra suyunu çekmesini bekledikten sonra ocaktan alın.
  • Güvecinize önce sebzelerin yarısını ekleyin, sonra etlerinizi yerleştirip en üste tekrar sebzeleri yerleştirin.
  • Bir su bardağı sıcak suda salçalarınızı iyice eritin ve hazırladığınız güvecin üzerine ekleyin.
  • Güvecinizin üzerini yağlı kağıt ile kapatın. Kapattığınız yağlı kağıdın hava alması için üzerini delin.
  • 20 dakika yüksek ateşte,45 dakika yüksek ateşte pişirin.
  • Ocaktan aldığınız güvecinizi sıcak servis ediniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kakaolu kek tarifi - Kakaolu ıslak kek nasıl yapılır?

Afyonkarahisar'ın hazinesi

Gastronomik yönüyle Afyonkarahisar

Akşama ne pişirsem?

Vişne yemenin tam zamanı

Pazar kahvaltısını kim sevmez?

SON DAKİKA SON DAKİKA