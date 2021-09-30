Hamburger köftesi tarifi: Evde hamburger köftesi nasıl yapılır?

Evde kolaylıkla, kendiniz ve çocuklarınız için pişirebileceğiniz hamburger köftesi tarifi için izlemeniz gereken adımlar;

İlk adımda soğanı soyun ve halkalar şeklinde doğrayın.

Doğradığınız soğanları zeytinyağını döktüğünüz tavaya alın ve kavurun. Pembeleştikten sonra soğanların üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyin ve 2 ya da 3 dakika daha kavurun. Ardından soğanları ocaktan alın.

Hamburgerin ana maddesi olan köfte için 600 gr dana ya da kuzu kıymayı bir kaba alın. (Kıymanızın az yağlı olmasına dikkat edin. Aksi halde tadı rahatsız edebilir.)

Ardından köftenin içine ekleyeceğiniz soğanı rendeleyin ve suyunu sıkın.

Suyu sıkılmış soğanı kıymanın içine koyun ve karıştırın.

Sonrasında tuz, karabiber, kimyon, kırmızı biber ile birlikte galeta ununu da karışıma ekleyin. Ardından yumurta ve maydanozu da koyarak kıymayı karıştırmaya devam edin.

Kıymayı 15 dakika dinlendirdikten sonra 4'e bölün. Elinizle yuvarlak ve yassı olacak şekilde yuvarlayın.

Köfteleri yapışmaz bir tava ya da ızgarada iki tarafı kızarıncaya kadar kızartın.

Kızaran köfteleri kenara alın.

4 adet yumurtayı tereyağı ile pişirin ve hamburger ekmeklerine koyun.

Ardından daha önce kavurduğunuz karamelize olan soğanları da yumurtanın üzerine ekleyin.

Köfteleri de ekleyerek hamburger ekmeğinin diğer kısmını kapatın.

Arzu ederseniz domates, turşu, mayonez, ketçap ve yeşillikle de tatlandırabilirsiniz.

Patates kızartması ile servis edebilirsiniz.