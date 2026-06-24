Hem lezzet hem sağlık dolu! Kıymalı kapak spagetti tarifi

Hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için klasik makarnaya en sağlıklı alternatif olan kıymalı kabak spagetti harika bir seçenek. İncecik sotelenmiş kabakların nefis kıymalı ve baharatlı sosla buluştuğu bu tarif, lezzetten ödün vermeden düşük karbonhidratlı beslenmek isteyenlerin favorisi olmaya aday. Üstelik oldukça pratik olan bu yemeği, yoğun günlerin ardından bile yorulmadan ve kısa sürede sofraya taşıyabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.06.2026 08:36

YAPILIŞI

Kabak Spagetti İçin:

  • 4 adet kabak
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Kıymalı Sos İçin:

  • 200 g kıyma
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 çay bardağı sıcak su (125 ml)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı

  1. Güzelce yıkayıp sap ve uç kısımlarını kestiğiniz kabakları, bir jülyen soyucu veya spiral doğrayıcı yardımıyla ince uzun spagetti formunda dilimleyin.
  2. Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı zeytinyağını alın ve kabakları orta ateşte sotelemeye başlayın.
  3. Kabaklar diriliğini kaybedip hafifçe yumuşadığında üzerine 1 çay kaşığı tuz ekleyin, birkaç tur daha çevirip ocaktan alın.
  4. Ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı zeytinyağını ısıtın ve kıymayı ekleyip kavurmaya başlayın. Topaklanmaması için kaşığın tersiyle ezerek kavurmaya özen gösterin.
  5. Kıyma suyunu salıp çektikten sonra, yemeklik doğranmış soğanı ve ince doğranmış (veya ezilmiş) sarımsağı tavaya ilave ederek kıymayla birlikte sotelemeye devam edin.
  6. Soğanlar yeterince kavrulup yumuşadığında domates salçası, tuz, karabiber ve kırmızı toz biberi ekleyerek kokusu çıkana kadar karıştırın.
  7. Son olarak 1 çay bardağı sıcak suyu ilave edin ve sos kıvam alana kadar birkaç dakika daha bu şekilde pişirip ocaktan alın.

Püf Noktaları ve Servis Önerileri

  • Pişme Süresi: Kabakların sotelenme süresini kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok yumuşak seviyorsanız soteleme işlemini birkaç dakika daha uzatabilirsiniz.
  • Sunum Alternatifi 1: Sotelediğiniz kabakları servis tabağına alıp, üzerine hazırladığınız kıymalı sosu paylaştırarak klasik bir spagetti görünümü yaratabilirsiniz.
  • Sunum Alternatifi 2: Kıymalı harcı doğrudan kabakların bulunduğu tavaya döküp, lezzetlerin birbirine geçmesi için 1-2 dakika birlikte kavurduktan sonra da servis edebilirsiniz.
  • Lezzet Dokunuşu: Tabağa aldığınız kıymalı kabak spagettinin üzerine çırpılmış yoğurt (özellikle sarımsaklı yoğurt) gezdirerek yemeğin lezzetini bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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