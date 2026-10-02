Hem pratik hem lezzetli! Tek tavada patates oturtma tarifi

MALZEMELER

3-4 adet orta boy patates

300 gram dana kıyma

1 adet büyük boy kuru soğan

2-3 adet yeşil biber (sivri veya çarliston)

1 adet kapya biber (isteğe bağlı)

2 diş sarımsak

1 adet büyük boy domates (küp küp doğranmış)

1 yemek kaşığı domates salçası (tepeleme)

4-5 yemek kaşığı sıvı yağ veya zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

Baharatlar: 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI

Hazırlık: Patatesleri soyun ve halka halka (yaklaşık yarım santim kalınlığında) dilimleyin. Çok kalın olmamalarına özen gösterin ki tavada kolayca pişebilsinler. Soğan, biberler ve domatesi yemeklik doğrayın. Sarımsakları ince ince kıyın. Kıymalı Harcı Kavurma: Geniş ve kapaklı bir tavaya (karnıyarık tenceresi gibi yayvan bir tava idealdir) sıvı yağı alın. Kıymayı ekleyip rengi dönene ve suyunu salıp çekene kadar orta ateşte kavurun. Sebzeleri Ekleme: Kavrulan kıymanın üzerine doğradığınız soğan ve biberleri ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 4-5 dakika daha kavurun. Ardından sarımsakları ve salçayı ekleyip, salçanın kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha çevirin. Domates ve Baharatlar: Küp doğranmış domatesleri ve tüm baharatları (tuz, karabiber, pul biber, kimyon) tavaya ekleyin. Domatesler hafifçe suyunu salana kadar pişirin. Oturtma İşlemi: Tavada hazırladığınız bu lezzetli kıymalı harcı bir tabağa alın (veya tavanın bir köşesine sıyırın). Tavanın tabanına dilimlediğiniz patatesleri hafifçe üst üste binecek şekilde dizin. Ayırdığınız kıymalı harcı patateslerin üzerine eşit ve düzgün bir şekilde yayın. Pişirme: Üzerine 1 su bardağı sıcak suyu gezdirin. (Suyu kenardan dökerseniz harcın şekli bozulmaz). Tavanın kapağını sıkıca kapatın. Son Aşama: Yemek kaynamaya başlayana kadar orta ateşte, kaynadıktan sonra ise kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Çatalla patateslerin pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz.

Püf Noktası: Piştikten sonra yemeği ocaktan alıp, kapağı kapalı halde 10-15 dakika dinlendirirseniz lezzeti tam olarak oturacaktır. Yanında sade bir pirinç pilavı veya cacık ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!