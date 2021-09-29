İçli köfte tarifi: Evde içli köfte nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

• Hamur için seçilen bulgurun ince ve kaliteli olması gerekmektedir. • Hamuru yaparken iyice ezmeli ve macun kıvamına gelinceye kadar yoğurmalısınız. • Haşlama yaptığınız içli köftenin üzerine salçalı sos, zeytinyağı ve pul biber yanında limon da sıkabilirsiniz. • Haşlama suyuna biraz limon tuzu atmak, içli köftenin dağılmamasına yardımcı olur. • Pişirirken çok sıcak su ya da çok kızgın yağa atmamalısınız. Hafif kaynamaya başlayan suya dikkatli bir şekilde atmak ya da orta kızgınlıktaki derin bir yağda kızartmak en iyisi olacaktır. • Pişirirken çok fazla karıştırmak ya da müdahale etmek dağılma ihtimallerini arttırmaktadır.