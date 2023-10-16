İnegöl köfte tarifi: Yiyen bir tabak daha istiyor

İnegöl köfte, Anadolu mutfağının yüzlerce köfte çeşidinden biri olsa da lezzetiyle en çok bilinenlerinden. Etin en sevilen tatlarından birine dönüşen bu tarifi, lezzet dolu menülerin de baş aktörüne dönüştürebilirsiniz. İşte tam kıvamında köftenin tarifi...

Giriş Tarihi: 16.10.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 08:36
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 30 dakika
  • Porsiyon : 328 kcal

MALZEMELER

Malzemeler:

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı süt
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, kimyon
  • Maydanoz (isteğe bağlı)

İç Harcı İçin:

  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz, karabiber, pul biber

Üzeri İçin:

  • Yeşillik (marul, taze soğan)
  • Domates ve biber dilimleri

YAPILIŞI

İç Harcın Hazırlanması:

  1. Bir tavada doğranmış soğanı sıvı yağ ile kavurun.
  2. Kavrulan soğana tuz, karabiber, pul biber ekleyin.
  3. İç harcınızı hazırlayın ve soğumaya bırakın.
  4. Köfte Harcının Hazırlanması:
  5. Kıymayı derin bir kaba alın.
  6. İnce bulguru ekleyin.
  7. Rendelenmiş soğanı ve iç harcı da ilave edin.
  8. Süt, sıvı yağ, tuz, karabiber ve kimyonu ekleyin.
  9. Malzemeleri iyice yoğurun.

Köfte Şeklinin Verilmesi:

  • Hazırladığınız köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alın.
  • Oval veya yuvarlak şekil verin.

Pişirme Aşaması:

  1. Tercihinize göre ızgarada veya tavada köfteleri pişirin.
  2. Köfteler iyice kızarana kadar ara ara çevirerek pişirin.

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