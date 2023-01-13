Islak hamburger tarifi: Lokmalar bitmesin isteyeceksiniz

Herkesin en sevdiği lezzetlerden biri olan hamburger; son yılların en çok sevilen "ıslak" haliyle de listelerin başından inmiyor. Evinizin konforunda kısa sürede hazırlayacağını bu tarifle en iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla en lezzetli ıslak hamburger tarifi.

Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:06
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 15 dakika Hazırlama 25 dakika
  • Adet : 320 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma
  • 1 su bardağı çekilmiş ekmek içi
  • 2 yemek kaşığı ketçap
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 2 adet kuru soğan ( küçük boy )
  • 1 çay kaşığı karabiber

Domates sosu için;

  • 1 su bardağı domates püresi
  • 5 yemek kaşığı ketçap
  • Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
  • Hamburger ekmeği

YAPILIŞI

  1. Köfte malzemelerini iyice yoğurun ve hamburger köftesi şeklini verin. Bunun için kavanoz kapağı kullanabilirsiniz.
  2. Köfteleri yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisi ne dizelim 200 derecelik fırında pişirin
  3. Domates sos malzemeleri için hepsini karıştıralım ocakta kıvam alana kadar iyice pişirin.
  4. Hamburger ekmekleri tost makinasında biraz kızartın ve üzerine bir yemek kaşığı domates sostan sürün ve köfteyi yerleştirin.
  5. Derin bir tencerenin dibine su koyup üzerine çelik süzgeç ya da çukur bir tabak kapatın.
  6. Çelik süzgeçin üzerine yağlı kağıt seriyoruz ki sos aşağı akmasın hamburger ekmeklerini üzerine dizin.
  7. Domates sosunuz dan 2-3 kaşık kadar ilave edin.
  8. Kapağını kapatıp orta ateşte yaklaşık 15 dakika kadar hamburgerleri yumuşatın.
  9. Islak hamburgerleriniz hazır. Afiyet olsun.

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