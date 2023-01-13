Islak hamburger tarifi: Lokmalar bitmesin isteyeceksiniz

Herkesin en sevdiği lezzetlerden biri olan hamburger; son yılların en çok sevilen "ıslak" haliyle de listelerin başından inmiyor. Evinizin konforunda kısa sürede hazırlayacağını bu tarifle en iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. İşte püf noktalarıyla en lezzetli ıslak hamburger tarifi.
Giriş Tarihi: 13.01.2023 09:06Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 09:06
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
Hazırlama
25 dakika
Adet :
320 kcal
MALZEMELER
500 gram kıyma
1 su bardağı çekilmiş ekmek içi
2 yemek kaşığı ketçap
1 tatlı kaşığı tuz
1 tatlı kaşığı kimyon
2 adet kuru soğan ( küçük boy )
1 çay kaşığı karabiber
Domates sosu için;
1 su bardağı domates püresi
5 yemek kaşığı ketçap
Çeyrek çay bardağı zeytinyağı
Hamburger ekmeği
YAPILIŞI
Köfte malzemelerini iyice yoğurun ve hamburger köftesi şeklini verin. Bunun için kavanoz kapağı kullanabilirsiniz.