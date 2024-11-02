Islak hamburger tarifi: Sokak lezzetinin şahı evinizin konforunda
Islak hamburger, İstanbul'un özellikle Taksim semtinde ortaya çıkan ve ülke genelinde oldukça popülerleşen bir sokak lezzetidir. slak hamburgerin, İtalyan mutfağındaki "sloppy joe" ve Amerikan hamburger kültürüyle benzerlikleri bulunsa da, benzersiz sosu ve buharla yumuşatılan ekmeğiyle kendine özgü bir kimliği vardır. Sosu genellikle bol domates salçası, sarımsak, ve baharat içerir; bu da onu daha Türk damak zevkine uygun hale getirir. Baharat ve sarımsak, ona karakteristik lezzetini veren unsurlardır. Peki bu lezzeti evinizde dakikalar içinde hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? İşte cevabı...
Giriş Tarihi: 02.11.2024 09:18Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 09:18
YAPILIŞI
Malzemeler:
4 adet hamburger ekmeği
4 adet hamburger köftesi (isteğe göre hazır ya da ev yapımı)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
2 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı biber salçası (isteğe bağlı)
1 su bardağı su
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
Hazırlık Aşamaları:
Sos Yapımı:
Bir tavada tereyağı ve sıvı yağı ısıtın.
Ezilmiş sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.
Domates ve biber salçasını ekleyin, 1-2 dakika kavurun.
Su ve baharatları ekleyin, karışımı kaynayana kadar orta ateşte pişirin. Sosunuz hazır.
Köftelerin Hazırlanması:
Köftelerinizi dilediğiniz şekilde hazırlayın veya hazır köfte kullanıyorsanız tavada ya da ızgarada pişirin.
Islak Hamburgerin Hazırlanması:
Hamburger ekmeklerinin iç kısımlarını hazırladığınız sosla iyice kaplayın.
Ekmeklerin arasına pişmiş köfteleri yerleştirin.
Hazırladığınız hamburgerleri sosun üzerine koyup birkaç dakika kısık ateşte ıslanmaları için bekletin. Ekmeklerin yumuşayıp iyice sosu çekmesini sağlayın.
Sıcak servis yapın, yanında turşu veya patates kızartmasıyla sunabilirsiniz