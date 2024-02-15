İsveç köfte tarifi: Yeni bir lezzet denemesi...

İsveç köftesi, ilk olarak 18. yüzyılda İsveç mutfağında ortaya çıkan, o zamanlar daha basit bir tarife sahiple servis edilen bir menüydü. İlk dönemlerinde bu tarif, genellikle kıyma, soğan, ekmek kırıntısı ve baharatlar içeriyordu. Günümüzde ise tarif genellikle geliştirilmiş ve sos eklentisi ile daha zengin bir lezzet elde edilmiştir.

Giriş Tarihi: 15.02.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 08:40
  • 4-6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 25 dakika Hazırlama 20 dakika
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram kıyma (tercihen yarım yağlı veya yağsız dana kıyması)
  • 1 büyük boy soğan (rendelenmiş veya ince doğranmış)
  • 1 yumurta
  • 1/2 su bardağı galeta unu veya ekmek kırıntısı
  • 1 çay bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kekik
  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

Sos İçin:

  • 2 su bardağı et suyu veya tavuk suyu
  • 1 su bardağı krema veya süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Bir tutam rendelenmiş muskat (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

  1. Büyük bir karıştırma kabında kıymayı, rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu veya ekmek kırıntısını, sütü, tuzu, karabiberi ve kekiği bir araya getirin. Malzemeleri iyice karıştırın.
  2. Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlayın ve avuç içiyle hafifçe bastırarak köfte şekli verin.
  3. Bir tavada zeytinyağı veya tereyağını kızdırın. Köfteleri tavada her iki tarafı da güzelce kızarana kadar pişirin. Pişen köfteleri bir kenara alın.
  4. Aynı tavaya tereyağı veya zeytinyağı ekleyin. Unu ekleyerek kısık ateşte unun kokusu çıkana kadar kavurun.
  5. Et suyunu veya tavuk suyunu azar azar ekleyerek sürekli karıştırın, topaklanmaması için dikkat edin.
  6. Krema veya sütü ekleyin ve kısık ateşte sosu koyulaşıncaya kadar pişirin.
  7. Sosunuz isteğe bağlı olarak tuz, karabiber ve rendelenmiş muskat ile tatlandırabilirsiniz.
  8. Pişen köfteleri servis tabağına alın ve üzerine hazırladığınız sosu gezdirerek servis edin.
  9. İsteğe göre yanında kızarmış patates veya pilav ile servis yapabilirsiniz.

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