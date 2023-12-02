İsveç köftesi tarifi: Kuzeyden bir lezzet esintisi...

İsveç köftesi, İsveç mutfağının önemli bir parçasıdır ve dünya çapında popüler bir yemektir. İsveç köfteleri genellikle sığır veya dana eti kullanılarak yapılır. İsveç mutfağının lezzetli ve geleneksel bir yemeği olarak bilinen bu köfteler, çeşitli soslar ve garnitürlerle servis edilir. İşte evinizde lezzetine doyulmaz o köfteyi yapmanın sırrı...

Giriş Tarihi: 02.12.2023 08:17 Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 08:17
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Porsiyon : 400 kcal

MALZEMELER

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 soğan (rendelenmiş)
  • 1 çay bardağı galeta unu veya ekmek içi
  • 1 yumurta
  • Yarım su bardağı süt
  • Tuz, karabiber, kimyon (isteğe bağlı)
  • Zeytinyağı veya tereyağı (kızartmak için)

Sos İçin:

  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 su bardağı et suyu veya su
  • 1 su bardağı süt
  • Tuz, karabiber

AŞÇININ NOTU

  • Baharatları kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
  • Galeta unu yerine ekmek içi kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Bir karıştırma kabında dana kıymayı, rendelenmiş soğanı, galeta ununu veya ekmek içini, yumurtayı, sütü, tuzu ve baharatları karıştırın. Karışımı yoğurun ve köfte harcını elde edin.
  • Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfte şeklini verin.
  • Bir tavada zeytinyağı veya tereyağını ısıtın. Köfteleri tavada her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
  • Başka bir tencerede unu tereyağında kavurun. Unun rengi dönene kadar karıştırarak kavurun.
  • Üzerine et suyu veya suyu ekleyin. Sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
  • Sütü ekleyin ve sosu koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberle sosu tatlandırın.
  • Pişen köfteleri sosun içine ekleyerek bir süre daha kaynatın.
  • İsveç köftelerini sıcak servis yapabilirsiniz. Yanında patates püresi veya makarna ile servis edebilirsiniz.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA