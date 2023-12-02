İsveç köftesi tarifi: Kuzeyden bir lezzet esintisi...
İsveç köftesi, İsveç mutfağının önemli bir parçasıdır ve dünya çapında popüler bir yemektir. İsveç köfteleri genellikle sığır veya dana eti kullanılarak yapılır. İsveç mutfağının lezzetli ve geleneksel bir yemeği olarak bilinen bu köfteler, çeşitli soslar ve garnitürlerle servis edilir. İşte evinizde lezzetine doyulmaz o köfteyi yapmanın sırrı...
Giriş Tarihi: 02.12.2023 08:17Güncelleme Tarihi: 02.12.2023 08:17
4 Kişilik
Ev Yapımı
Porsiyon :
400 kcal
MALZEMELER
500 gram dana kıyma
1 soğan (rendelenmiş)
1 çay bardağı galeta unu veya ekmek içi
1 yumurta
Yarım su bardağı süt
Tuz, karabiber, kimyon (isteğe bağlı)
Zeytinyağı veya tereyağı (kızartmak için)
Sos İçin:
2 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı et suyu veya su
1 su bardağı süt
Tuz, karabiber
AŞÇININ NOTU
Baharatları kişisel tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
Galeta unu yerine ekmek içi kullanabilirsiniz.
YAPILIŞI
Bir karıştırma kabında dana kıymayı, rendelenmiş soğanı, galeta ununu veya ekmek içini, yumurtayı, sütü, tuzu ve baharatları karıştırın. Karışımı yoğurun ve köfte harcını elde edin.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alarak avuç içinde yuvarlayın ve hafifçe bastırarak köfte şeklini verin.
Bir tavada zeytinyağı veya tereyağını ısıtın. Köfteleri tavada her iki tarafı da kızarana kadar pişirin.
Başka bir tencerede unu tereyağında kavurun. Unun rengi dönene kadar karıştırarak kavurun.
Üzerine et suyu veya suyu ekleyin. Sürekli karıştırarak topaklanmamasını sağlayın.
Sütü ekleyin ve sosu koyu bir kıvam alana kadar karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiberle sosu tatlandırın.
Pişen köfteleri sosun içine ekleyerek bir süre daha kaynatın.
İsveç köftelerini sıcak servis yapabilirsiniz. Yanında patates püresi veya makarna ile servis edebilirsiniz.