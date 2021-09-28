Kadınbudu köfte tarifi: Kadınbudu köfte nasıl yapılır?
Köfte, Türk mutfağında çok önemli bir yere sahiptir. Hemen hemen her ile ait bir köfte çeşidi bulunur. Lezzetli ve doyurucu köftelerden biri de kadınbudu köftedir. Kıyma ve pirinç ile yapılan kadınbudu köfte ismi ile bazen eleştirilse de tadı ile her zaman en iyi puanı almaktadır. Kadınbudu köfte yapımı bazı bölgelere göre değişiklik gösterebilir. İşte en kolay ve lezzetli kadınbudu köftesi tarifi ile karşınızdayız.
Giriş Tarihi: 28.09.2021 11:39Güncelleme Tarihi: 28.09.2021 11:39
6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
MALZEMELER
600 gram köftelik az yağlı kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yumurta
1 çay bardağı pirinç
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Tuz
AŞÇININ NOTU
YAPILIŞI
600 gr kıymayı iki eşit parçaya bölün.
Kıymanın yarısını 2 ya da 3 yemek kaşığı su ile kavurun.
Kıymalar kavrulmaya yakınken, rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanı da tavaya ekleyin.
Yaklaşık 1 – 2 dakika kavurduktan sonra ocağını altını kapatarak kıymayı soğutun.
Kadınbudu köftenin ana malzemesi lan pirinci ayrı bir tencerede haşlayın ve süzün.
Çiğ kıymayı, kavrulmuş kıymayı, yumurtayı ve pirinci yoğurma kabına koyun. Baharatlarınızı da ekleyerek yoğurmaya başlayın.
Köfte harcınız hazır hale geldikten sonra dinlenmesi ve çekmesi için yaklaşık 2 saat kadar buzdolabında bekletin.
2 saat dinlenen köfte harcınızı elinizle şekillendirin.
Kızartma için 1 adet yumurtayı çırpın. Galeta unu ve buğday ununu da ayrı bir kapta karıştırın.
Şekil verdiğiniz köfteleri ilk önce yumurtaya bulayın ardından da una bulayın.
Köfteleri kızgın yağ içinde iki tarafı da eşit şekilde kızarana kadar kızartın.