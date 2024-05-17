Karnıyarık tarifi: Yiyenin vazgeçemediği o lezzet...
Karnıyarık, Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan bir yemek. Osmanlı döneminde saray mutfağında da sıkça yapılan bir tarif olduğu biliniyor. İşte günümüzde hala en sevilen lezzetlerden biri olan karnıyarık tarifi...
Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:44Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:44
MALZEMELER
5 adet orta boy patlıcan
300 gram kıyma
1 büyük soğan
2 diş sarımsak
2 adet domates
2 adet yeşil biber
1 yemek kaşığı domates salçası
1/2 demet maydanoz
1 çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
1 su bardağı sıcak su
YAPILIŞI
Patlıcanları alacalı soyun ve ortalarını uzunlamasına çizik atın.
Tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin. Bu, acılığını alacaktır.
Tuzlu sudan çıkarıp kurulayın ve sıvı yağda hafifçe kızartın. Kızarttıktan sonra fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
Bir tavada biraz sıvı yağ ısıtın ve kıymayı ekleyip kavurun.
İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.
Küçük doğranmış yeşil biberleri ekleyin.
Küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Karışımı güzelce pişirin.
Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.
İnce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.