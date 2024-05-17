Karnıyarık tarifi: Yiyenin vazgeçemediği o lezzet...

Karnıyarık, Osmanlı mutfağından günümüze miras kalan bir yemek. Osmanlı döneminde saray mutfağında da sıkça yapılan bir tarif olduğu biliniyor. İşte günümüzde hala en sevilen lezzetlerden biri olan karnıyarık tarifi...

Giriş Tarihi: 17.05.2024 09:44 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 09:44

MALZEMELER

  • 5 adet orta boy patlıcan
  • 300 gram kıyma
  • 1 büyük soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 çay bardağı sıvı yağ (kızartmak için)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
  • 1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

  • Patlıcanları alacalı soyun ve ortalarını uzunlamasına çizik atın.
  • Tuzlu suda yaklaşık 20 dakika bekletin. Bu, acılığını alacaktır.
  • Tuzlu sudan çıkarıp kurulayın ve sıvı yağda hafifçe kızartın. Kızarttıktan sonra fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.
  • Bir tavada biraz sıvı yağ ısıtın ve kıymayı ekleyip kavurun.
  • İnce doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip kavurmaya devam edin.
  • Küçük doğranmış yeşil biberleri ekleyin.
  • Küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin. Karışımı güzelce pişirin.
  • Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin.
  • İnce doğranmış maydanozu ekleyip karıştırın ve ocağın altını kapatın.
  • Kızartılmış patlıcanların ortasındaki çizikleri genişleterek içlerini açın.
  • Hazırladığınız kıymalı harcı patlıcanların içine doldurun.
  • Doldurduğunuz patlıcanları fırın tepsisine dizin.
  • 1 yemek kaşığı domates salçasını 1 su bardağı sıcak suyla karıştırın.
  • Bu karışımı tepsideki patlıcanların üzerine gezdirin.
  • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

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