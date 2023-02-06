Keşkek tarifi: Lezzetiyle damakları şenlendirecek

Anadolu'nun birçok bölgesinde yapılan keşkek, hem doyuruculuğu hem de lezzetiyle oldukça sevilen yemekler arasında yer alıyor. Farklı şekillerde yapılan bu yemek, et ve buğdayın uyumu sayesinde ortaya çıkmış lezzetlerden biri.
Giriş Tarihi: 06.02.2023 08:04Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 08:04
4 Kişilik
Diyet
Akşam Yemeği
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
60 dakika
Porsiyon :
481 kcal
MALZEMELER
2 su bardağı aşurelik buğday
250 gram kemikli et
2 lt su
Tuz
Sosu için
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı salça
YAPILIŞI
Buğdayı yıkayın ve düdüklü tencereye aktarın. Üzerine kemikleri koyduktan sonra 2 lt su ekleyin.
Kaynadıktan sonra düdüklü tencerenin düdüğünü kapatın ve yaklaşık 1 saat kadar pişirin.
Pişme süresi tamamlandıktan sonra kapağını açıp tuz ekleyin.
Daha sonra kemikleri çıkarıp buğdayları tahta kaşık yardımıyla iyice ezin.
Sosu için, tereyağı ve bir tatlı kaşığı salça ekleyip üzerine gezdirelim servis edin. Afiyet olsun