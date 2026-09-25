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Kıbrıs köftesi tarifi! Lezzeti içindeki o detayda...

Kıbrıs mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan Kıbrıs köftesi, doyurucu sofralar kurmak isteyenler için harika bir alternatiftir. Harcına katılan çiğ patates rendesi sayesinde dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık kalan bu nefis köfte, ana yemeklerin yanı sıra çay saatlerine de çok yakışır. Yapımı oldukça pratik olan bu lezzet, damakta bıraktığı tatla sofralarınızın yeni favorisi olacak.

Giriş Tarihi: 25.09.2026 10:17

YAPILIŞI

Kıbrıs köftesinin en belirgin özelliği, harcında bol miktarda rendelenmiş çiğ patates kullanılması ve bu sayede dışının çıtır, içinin yumuşak olmasıdır.
Malzemeler
  • 250-300 gram orta yağlı dana kıyma
  • 4 adet orta boy patates
  • 1 adet orta boy kuru soğan
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı galeta unu (veya ufalanmış bayat ekmek içi)
  • Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Kızartmak için sıvı yağ (ayçiçek veya mısır özü)
Hazırlanışı
  1. Patateslerin kabuklarını soyup rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Köftenin sulanıp dağılmaması için rendelenmiş patateslerin suyunu avucunuzla sıkarak tamamen çıkarın.
  2. Kuru soğanı da rendeleyip aynı şekilde fazla suyunu sıkın.
  3. Geniş bir yoğurma kabına kıyma, suyu sıkılmış patates, soğan, yumurta, galeta unu, maydanoz, tuz ve baharatları ekleyin.
  4. Tüm malzemeler birbiriyle iyice bütünleşene kadar yaklaşık 5-10 dakika boyunca güçlüce yoğurun.
  5. Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuç içinizde uzun oval (klasik Kıbrıs köftesi formu) veya yassı yuvarlak şekiller verin.
  6. Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Köfteleri kızgın yağa bırakıp orta ateşte arkalı önlü, altın sarısı renk alıp dışı çıtırlaşana kadar kızartın.
  7. Kızaran köfteleri fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın ve sıcak servis yapın.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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