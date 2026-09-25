Kıbrıs köftesi tarifi! Lezzeti içindeki o detayda...

Kıbrıs köftesinin en belirgin özelliği, harcında bol miktarda rendelenmiş çiğ patates kullanılması ve bu sayede dışının çıtır, içinin yumuşak olmasıdır.
Malzemeler
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250-300 gram orta yağlı dana kıyma
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4 adet orta boy patates
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1 adet orta boy kuru soğan
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1 adet yumurta
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3 yemek kaşığı galeta unu (veya ufalanmış bayat ekmek içi)
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Yarım demet ince kıyılmış maydanoz
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1 tatlı kaşığı tuz
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1 çay kaşığı karabiber
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1 çay kaşığı kimyon
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Kızartmak için sıvı yağ (ayçiçek veya mısır özü)
Hazırlanışı
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Patateslerin kabuklarını soyup rendenin ince tarafıyla rendeleyin. Köftenin sulanıp dağılmaması için rendelenmiş patateslerin suyunu avucunuzla sıkarak tamamen çıkarın.
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Kuru soğanı da rendeleyip aynı şekilde fazla suyunu sıkın.
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Geniş bir yoğurma kabına kıyma, suyu sıkılmış patates, soğan, yumurta, galeta unu, maydanoz, tuz ve baharatları ekleyin.
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Tüm malzemeler birbiriyle iyice bütünleşene kadar yaklaşık 5-10 dakika boyunca güçlüce yoğurun.
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Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak avuç içinizde uzun oval (klasik Kıbrıs köftesi formu) veya yassı yuvarlak şekiller verin.
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Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Köfteleri kızgın yağa bırakıp orta ateşte arkalı önlü, altın sarısı renk alıp dışı çıtırlaşana kadar kızartın.
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Kızaran köfteleri fazla yağını çekmesi için kağıt havlu serili bir tabağa alın ve sıcak servis yapın.