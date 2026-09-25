Kıbrıs köftesi tarifi! Lezzeti içindeki o detayda...

Kıbrıs köftesinin en belirgin özelliği, harcında bol miktarda rendelenmiş çiğ patates kullanılması ve bu sayede dışının çıtır, içinin yumuşak olmasıdır.

Malzemeler

250-300 gram orta yağlı dana kıyma

4 adet orta boy patates

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu (veya ufalanmış bayat ekmek içi)

Yarım demet ince kıyılmış maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Kızartmak için sıvı yağ (ayçiçek veya mısır özü)

Hazırlanışı