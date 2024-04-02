Kitel tarifi: Siirt usulü içli köfte

Siirt mutfağının en önemli lezzetlerinden biri olarak kabul edilir. Kitel, Siirt kültürü için önemli bir yere sahiptir. Aile ve dost sohbetlerinde, özel günlerde ve kutlamalarda sıklıkla sunulur. Kitel yapmak ve paylaşmak, Siirtliler için bir araya gelme ve birlikte olma vesilesidir. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 02.04.2024 09:26Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 09:26
MALZEMELER
Malzemeler:
Hamuru için:
1 kg kitellik bulgur
3 su bardağı su
1 yemek kaşığı tuz
İçi için:
300 gr orta yağlı kıyma
2 adet soğan
100 gr margarin
1 yemek kaşığı dolusu reyhan
2 tatlı kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
1/2 çay kaşığı pul biber
Servisi için:
Eritilmiş tereyağı
Kırmızı biber
AŞÇININ NOTU
Hamuru yoğururken elinizin sıcaklığı önemlidir. Elleriniz çok sıcak veya çok soğuk olursa hamur kıvamı bozulabilir.
YAPILIŞI
Hamuru:
Bulguru geniş bir kaba alın.
Üzerine tuz ve suyu ekleyip iyice yoğurun.
Hamur yumuşak ve pürüzsüz hale gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Hamuru üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin.
İçi:
Soğanları rendeleyip suyunu sıkın.
Tavada margarini eritip soğanları kavurun.
Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.
Tuz, karabiber, pul biber ve reyhanı ekleyip karıştırın.
Harcı soğumaya bırakın.
Kitel:
Dinlenmiş hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elinizi ıslatarak hamurları açın ve ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.
Hamurun kenarlarını kapatıp yuvarlayın.
Kitel tenceresine (veya geniş bir tencereye) su koyup kaynatın.
Kaynayan suya kitleleri ekleyin ve yaklaşık 15 dakika pişirin.
Pişen kitleleri kevgirle alıp servis tabağına alın.
Eritilmiş tereyağı ve kırmızı biberle gezdirip sıcak servis edin.